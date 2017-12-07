«Адамас» прирастает новыми магазинами

Ювелирная сеть «Адамас» сообщила об открытии магазинов в новых городах. Розничная сеть ритейлера имеет более чем 20-ти летнюю историю развития на российском рынке и 230 успешно работающих магазина.

В четвертом квартале этого года новые магазины открылись в в ТЦ «Титан Арена» в Архангельске, ЦУМе Нижнего Новгорода, в ТРЦ «Планета» в Красноярске, и МФК «Северное Нагорное» в Мурманске. Общая площадь каждого из открытых магазинов от 45 до 50 кв.м. Готовится к открытию в декабре Владивосток, площадью более 100 кв.м. До этого момента в этих городах магазины сети представлены не были.

Рост количества новых торговых точек связан как с планами развития собственной розничной сети, так и запуском в конце 2017 года программы франчайзинга.

Отработанная годами бизнес-модель и условия, предложенные партнерам, позволяют открывать ювелирные магазины с минимальными рисками и гарантированной фиксированной доходностью.

Первые два объекты уже начали свою работу на условиях франчайзинга.

По данным Fashion Consulting Group 32% розничных ювелирных продаж сегодня приходятся, на семь топовых игроков. Самой крупной по выручке за 2016 год стала сеть «Адамас» — 11,6 млрд руб. или 6,7% от общего объема рынка. Второе место у компании Pandora с выручкой 8,6 млрд руб., на третьем — «Московский ювелирный завод», 8,3 млрд. руб.