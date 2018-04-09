Adidas фокусируется на онлайн-продажах

Немецкий производитель спортивной одежды и экипировки Adidas продолжит закрывать магазины в рамках наращивания объёмов онлайн-продаж. Об этом глава компании Каспер Рорстед рассказал The Financial Times.

К 2020 Adidas рассчитывает увеличить доходы от онлайн-продаж в два раза — до €4 млрд. В 2017 году онлайн-продажи группы выросли на 57% и составили почти €1,6 млрд.

В компании отметили, что для них официальный сайт является «самым важным магазином». На 2018 г. Adidas запланировала расходы на уровне €900 млн, большая часть этой суммы пойдет именно на онлайн-каналы.

В 2017 г. выручка Adidas выросла на 16%, или до €21,2 млрд; чистая прибыль — на 7,9%, или до €1,1 млрд.

В прошлом году Adidas сообщала о том, что до конца года закроет до 170 магазинов в России. В компании отметили, что Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.