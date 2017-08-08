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Adidas планирует закрыть 160 магазинов до конца 2017 года

Немецкий спортивный ритейлер Adidas закрыл более 100 собственных магазинов в России с начала 2017 года. До конца года компания планирует закрыть ещё 50 точек, сообщает РБК со ссылкой на заявление руководства бренда.

«Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и из-за зависимости от цен на нефть», — заявил исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед во время телеконференции с инвесторами по итогам первого полугодия 2017 года.

Финансовый директор компании Харм Ольмайер заметил, что Россия остаётся единственным регионом присутствия бренда со снижающейся выручкой. По итогам второго квартала 2017 года выручка Adidas Group в России и СНГ сократилась на 11% и составила €181 млн. За первое полугодие этот показатель снизился на 10,3% в годовом выражении, до €341 млн.

По словам Рорштеда и Ольмайера, на Россию приходится 3% от общих продаж компании, поэтому результаты российского подразделения незначительно сказываются на глобальных показателях группы.

Adidas сокращает розничную сеть в России не первый год. По данным консалтингового агентства Fashion Consulting Group, в 2015 году Adidas прекратил работу более 160 своих магазинов в России. Впервые менеджмент группы решил существенно сократить план открытия новых магазинов в 2014 году «из-за возросших рисков изменения потребительских настроений и трат в регионе», напоминает РБК.

Автор: Анна
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