Аdidas применит новую стратегию реализации товара

Производитель спортивной обуви и одежды Аdidas применит новую мультиканальную стратегию реализации товара, благодаря которой планирует к 2020 г. в два раза увеличить онлайн-продажи. Об этом сообщают «Ведомости». Россия станет одним из первых рынков, где компания применит эту стратегию.

В Adidas рассказали, что за последние два года инвестировали около 70 млн евро в новые каналы продаж. Клиенты смогут заказать доставку товаров на дом или в ближайший магазин. В компании рассчитывают, что к концу 2017 г. онлайн-продажи составят 7% от прибыли компании, а 2020 году эти показатели увеличатся до 15%.

В августе сообщалось, что Adidas до конца 2017 г. закроет 160 магазинов в России. Причина — Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой. По итогам первых шести месяцев 2017 г. выручка компании в России и СНГ выросла до €341 млн на 10%. При этом без учета валютных колебаний она сократилась на 10%.