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Adidas увеличила прибыль в 2,5 раза

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Adidas
Adidas
Одежда

Производитель спортивных товаров Adidas AG во втором квартале 2018 г. увеличил чистую прибыль более чем в два раза. Показатель вырос до 397 млн евро по сравнению со 159 млн евро в аналогичном периоде 2017 г. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Продажи бренда Adidas подскочили на 12%, до 4,77 млрд евро. В России и странах СНГ показатель вырос на 14,1% (без учета валютных колебаний), или до 177 млн евро.

За первые шесть месяцев 2018 г. продажи Adidas в России и СНГ практически не изменились и составили 297 млн евро. Основной рост пришелся на второй квартал: из-за увеличившихся продаж в футбольной категории на фоне ЧМ-2018.

Компания открыла дополнительные магазины на время проведения чемпионата. Лицензионные товары можно было купить на всех 12 стадионах мундиаля, а также на 11 площадках фестиваля болельщиков, в фан-зонах.

Компании и сервисы: Adidas
Автор: Анна
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