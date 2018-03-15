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Аdidas закроет в 2018 году 170 торговых точек

Аdidas сократил количество сотрудников в России и СНГ за год на 26%. В планах компании — продолжать закрывать магазины в России, сообщает RNS со ссылкой на финансовую отчетность группы.

По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупное количество сотрудников adidas составляло 56,89 тыс. человек, из них 9,1 тыс. человек работают в России и СНГ. Годом ранее в России и СНГ работали 12,37 тыс. человек. Таким образом, штат сократился примерно на 26,4%.

Несмотря на то, что Россия продолжает оставаться важным рынком, в компании будут и дальше закрывать нерентабельные магазины.

«Мы планируем продолжить закрывать магазины и в 2018 году, ожидается, что всего будет закрыто 170 торговых точек. Сокращения магазинов вновь коснутся России, но я хочу отметить, что если рубль продолжит укрепляться, то мы будем рассматривать возможность роста», — заявил генеральный директор adidas Каспер Рорстед.

Ранее сообщалось, что Аdidas закроет в 2017 году в РФ около 160 магазинов. Из отчётности видно, что объем продаж в России и СНГ за 2017 год сократился на 3%. В компании падение продаж объяснили закрытием торговых точек

Однако в рамках новой стратегии продаж, adidas планирует к 2020 году в два раза увеличить онлайн-продажи. Компания будет развивать онлайн-продажи в основном через сайт adidas.ru, но также и через планшеты в магазинах.

Автор: Анна
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