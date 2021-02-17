Adidas заявила о желании продать бренд Reebok

Немецкая фирма спортивной одежды и обуви Adidas заявила о желании продать американский бренд Reebok, об этом говорится в сообщении компании. Adidas приобрела американскую Reebok в 2005 г., сумма сделки составила $3,8 млрд.

Такое решение было принято в рамках разработки новой пятилетней стратегии компании. Она решила «сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров».

«Возможности долгосрочного роста в нашей отрасли очень привлекательны, особенно для знаковых спортивных брендов. После тщательного обсуждения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал независимо друг от друга. Ближайшие месяцы мы будем усердно работать над тем, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды», — заявил генеральный директор Adidas Каспер Ростед.

О планах продажи Reebok в конце октября писали агентство Bloomberg и Manager Magazin. Их источники связывали такое решение с тем, что Ростеду не удалось реорганизовать бренд. По их информации, сделка о продаже должна быть завершена к марту 2021 года — на это же время назначена презентация новой бизнес-стратегии Adidas.

Adidas приобрел Reebok в 2006 году за 3,8 миллиарда евро, чтобы составить конкуренцию Nike. Как писал Manager Magazin, благодаря этому разрыв между двумя гигантами сократился до двух миллиардов евро выручки.