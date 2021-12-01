Admitad раздаст 15% своих акций сотрудникам

IT-компания Admitad распределит между ключевыми сотрудниками опционы на акции — топ-менеджеры и ключевые специалисты получат до 15% компании. Программа стартует в январе 2022 года. Владелец компании Александр Бахманн рассчитывает, что это дополнительно усилит мотивацию команды Admitad работать с высокой эффективностью и поможет привлечь новых перспективных сотрудников.

В состав участников программы войдут ответственные за бизнесы внутри компании, руководители представительств Admitad в странах, ведущие разработчики и другие ключевые сотрудники. Ожидается, что всего в первой итерации в 2022 году в список получивших опционы попадут до 50 сотрудников с ценой страйка ноль (по нулевой стоимости). В дальнейшем в программу могут быть включены как действующие, так и новые сотрудники компании.

«Я давно планировал внедрение программы долгосрочной мотивации. В качестве провайдера для разработки LTIP программы мы выбрали E&Y и приступили к ее разработке в начале 2021 года. Этот шаг позволит нам дополнительно мотивировать ключевых сотрудников и привлекать новых сильных специалистов из различных областей. Меня вдохновляют примеры других компаний, когда после IPO некоторые сотрудники становятся долларовыми миллионерами», — отмечает Александр Бахманн, CEO, основатель и владелец Admitad.

Опционы будут выделяться равными долями в течение 4 лет. Их выдача будет проходить в рамках юрисдикции Германии.

В Admitad входит ряд бизнесов, которые будут влиять на оценку компании, и соответственно, стоимость выделенного опциона: Admitad Affiliate, Admitad Monetize, Tapfiliate, Pampadu, Admitad WhiteLabel, Admitad ConvertSocial, CheckScan, Letyshops и два венчурных фонда, куда входят активы, список которых представлен на странице Crunchbase.

В 2020 бренды и магазины с помощью различных решений Admitad привлекли продаж на сумму более $6 млрд. По оценке Admitad, в 2021 году этот показатель может составить до $9 млрд по итогам года, на ноябрь 2021 он уже превысил $7,8 млрд.

В ходе подготовки к выходу на биржу в 2025-2026 году Admitad планирует расти год к году не менее 40%. Для этого компания будет запускать дополнительные продукты внутри существующих бизнес-юнитов, развивать новые бизнесы через инкубатор и акселератор в корпоративной стартап-студии, а также через приобретение других компаний. До 2025 года компания потратит на это от $75 до $100 млн.