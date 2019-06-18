Admitad: самый дорогой онлайн-заказ в России в 2019 году составил 6,4 млн рублей

Представители Admitad рассказали про самые дорогие заказы, которые российские покупатели сделали в онлайн-магазинах в первой половине 2019 года. Для этого были изучены данные о более 23 миллионах покупок, совершенных через партнерскую сеть компании за этот период.

Самые дорогие онлайн-заказы в первой половине 2019 года, по товарным категориям:

Автотовары — 6,4 млн рублей

Цифровая и бытовая техника — 1,499 млн рублей

Игры и софт — 998 тысяч рублей

Одежда и обувь — 969 тысяч рублей

Товары для дома — 642 тысячи рублей

Музыка и звук — 516 тысяч рублей

Примечательно, что самый дорогой онлайн-заказ был оформлен с Android-устройства — это рекордный по стоимости заказ автомобильных запчастей и аксессуаров через один из специализированных интернет-сервисов. Крупный заказ в категории «Одежда и обувь» одном из онлайн-бутиков люксовых брендов одежды был оформлен с устройства на базе iOS. Остальные покупки были сделаны с десктопных компьютеров.

«Affiliate-маркетинг — это работающий канал по привлечению новых клиентов для самых разнообразных рекламодателей: от онлайн-гипермаркетов до магазинов автотоваров, что демонстрирует наш рейтинг. Мы отмечаем и рост числа заказов у премиум-брендов одежды, часов и аксессуаров через нашу платформу — они выбирают сотрудничество с партнерскими сетями для поиска новой аудитории в онлайне», — комментирует Екатерина Бибик, руководитель направления E-commerce Россия в Admitad.

Как выглядели самые дорогие онлайн-заказы в 2018 году:

Цифровая электроника и бытовая техника — 11,9 млн рублей

Автотовары — 2,835 млн рублей

Мебель и товары для дома — 1,827 млн рублей

Другой тренд, характерный для первой половины 2019 года — это продолжение роста доли мобильных покупок при постепенном снижении доли десктопа. Mobile-first аудитория расширяется — всё больше людей выбирают смартфоны как основные устройства, в том числе, для онлайн-шоппинга. Поэтому рекламодатели перераспределяют свои ресурсы на развитие мобильных сайтов и приложений, а бюджеты — на продвижение с фокусом на данную аудиторию.

Распределение онлайн-покупок через партнерскую сеть Admitad в 2018 и в первом полугодии 2019 года по типу устройств: