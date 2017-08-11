Агрегатор скидок в супермаркетах «Едадил» запустил кэшбек-сервис

Агрегатор скидок в супермаркетах «Едадил», получивший инвестиции от «Яндекса», запустил тестирование сервиса «Сова», с помощью которого пользователи могут получать кэшбек за покупки в супермаркетах. Об этом изданию Roem.ru рассказал глава по продукту компании Михаил Климин.

​Приложение позволяет вернуть до 50% от стоимости товара в супермаркете и действует только на определённые позиции. Для использования «Совы» нужно отсканировать QR-код на чеке — приложение само найдёт в чеке товары, для которых действует кэшбек. Средства можно вывести на телефон или «Яндекс.Деньги».

Во время тестирования «Едадил» тратит собственные средства на бонусы для клиентов. Компания рассчитывает, что позже возвращать деньги будут производители продукции.

На момент тестирования приложение «Сова» доступно только пользователям Android, его смогут скачать не больше тысячи человек. Запуск iOS-версии зависит от успеха эксперимента на Android.