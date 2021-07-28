Агрегаторы доставки еды теряют популярность на столичном рынке

Агрегаторы доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» теряют популярность на столичном рынке. Потребители все чаще заказывают напрямую из ресторанов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Потребительский индекс Иванова» Sberbank CIB.

Так, среди тех, кто заказывает еду онлайн, к Delivery Club (аналитики учитывают его вместе с мини-приложением «Еда ВКонтакте» и ZakaZaka) в июне 2020 года обращались 69% опрошенных из столицы, в декабре — 74%, а в июне 2021 года — 61%. У «Яндекс.Еды» (с учетом «Яндекс.Go») эти показатели составили 50%, 45% и 45% соответственно.

Одновременно с этим растет популярность заказов из ресторанов напрямую — с 36% год назад до 47% в июне этого года. Аналитики Sberbank CIB считают, что это связано со снижением промоакций и скидок со стороны агрегаторов доставки еды.

Однако в Delivery Club и «Яндекс.Еде» не согласны с результатами исследования. На фоне ужесточения антиковидных мер в разных регионах был приток заявок на подключение, утверждают в компаниях. Кроме того, быстрее всего рос самовывоз, в том числе заказы от двери ресторана, даже в этих случаях пользователи чаще выбирают заказывать через агрегатор.