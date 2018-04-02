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AIZEL.RU открывает технологичный pop-up store в Атриуме

Интернет-магазин AIZEL.RU открыл новое концептуальное пространство в Москве: в ТЦ «Атриум» появился первый pop-up store бренда. Пространство объединило в себе опыт покупок онлайн и офлайн: покупатели могут приобрести представленные на площадке одежду, обувь, аксессуары или сделать заказ в интернет-магазине в случае, если вещь будет отсутствовать в наличии в pop-up’e. В этом им помогут digital-панели и планшеты. Выбор можно будет сделать из более чем 700 мировых модных брендов, представленных в интернет-магазине AIZEL.RU.

«Мы знаем, что будущее — за теми, кто стремится предугадать спрос и претворяет смелые решения в жизнь. В этом pop-up’e нам удалось объединить положительные стороны онлайн- и оффлайн-шоппинга: удобство и скорость заказа, широкий выбор, возможность примерки и консультации стилистов Aizel, которые постоянно будут присутствовать на нашей новой площадке. В этом проекте мы делаем акценты на по-настоящему модные и актуальные марки», — рассказала Айсель Трудел, CEO и председатель совета директоров интернет-магазина AIZEL.RU.

На площади 250 м2 представлено свыше 40 брендов, среди которых Marc Jacobs, Golden Goose Deluxe Brand, Diane von Furstenberg, No 21, Rag&Bone, Self-Portrait, Carven, MM6, Comme des Garcons Girl, Stella Jean, Alexa Chung, Etre Cecile, Isabel Marant Etoile, T by Alexander Wang, 3.1 Phillip Lim, Joshua Sanders, MSGM, Red Valentino, See by Chloe, Premiata и другие. Также впервые в продаже на AIZEL.ru молодые и амбициозные марки, среди которых С2H4 Los Angeles, 51Percent, Daily Paper, AGE, N.D.G.Studio, Rocket x Lunch, HOODLAB.

3 апреля состоится праздничное открытие пространства: первым 50 покупателям AIZEL.RU подарит сертификаты на шопинг на общую сумму до 500 000 рублей. Также всем совершившим покупку вручат бонусные карты. Следующие три недели после открытия в пространстве будут работать «звёздные» продавцы: Александр Рогов, Ксения Сухинова, Анастасия Решетова, Наталья Бардо и многие другие. Посетителей pop-up’a также ждут лекции от экспертов моды и ценные призы.

Концепция пространства основана на фирменном стиле черно-белой упаковки AIZEL.RU. Центральным элементом pop-up’a станут ленты, которыми традиционно перевязываются подарочные коробки и заказы: здесь они достигнут 24 метров в высоту и будут стремиться под купол «Атриума». Для оформления проекта был привлечен знаменитый московский уличный стрит-арт художник Nootk: его работы украсят центральное пространство pop-up’а и фирменные пакеты.

В концептуальном пространстве представлены самые различные стили: от sport casual и denim до коктейльных платьев.

Автор: Анна
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