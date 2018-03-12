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Aizel.ru станет площадкой для продажи локальных брендов

Интернет-магазин AIZEL.RU и Mercedes-Benz Fashion Week Russia начнут совместную работу по поддержке молодых российских дизайнеров. Начиная с 10 марта 2018 года, AIZEL.RU стал основной площадкой для продажи локальных брендов, которые будут представлены на показах ключевого модного события весны.

«Этот проект не имеет аналогов на локальном рынке fashion-retail: более 100 молодых дизайнеров из России получат возможность быть представленными на нашей интернет-площадке. Мы гордимся тем, что сможем помочь российским дизайнерам получить известность в нашей стране и за границей», — рассказала Айсель Трудел, со-основатель и член совета директоров интернет-магазина AIZEL.RU.

«Айсель Трудел давно сотрудничает с десятками российских дизайнеров, но, открывая возможности для входа сотням новых дизайнеров, Aizel.ru станет крупнейшей платформой в рунете и мире, представляющей российскую моду. Работа в онлайне требует определенных усилий и знаний, поэтому мы расцениваем наше сотрудничество отчасти как образовательный проект для молодых дизайнеров, для которых интернет должен стать основным каналом продвижения», — отметил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Александр Шумский.

Интернет-магазин Aizel.ru существует более 6 лет и является полностью российской интернет-площадкой, созданной на собственные средства ее основателей и без привлечения западных инвестиций. Одной из своих основных целей интернет-магазин считает продвижение российской моды и дизайна в стране и за рубежом.

Автор: Анна
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