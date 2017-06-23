AIZEL.RU запускает продажи в сегменте "Мужская мода" по модели "маркетплейс"

AIZEL.RU — российский интернет-магазин модной одежды, обуви и аксессуаров, развивающий бизнес по модели «маркетплейс» объявляет о запуске категории товаров для мужской аудитории интернет-покупателей.

Аналитика мирового рынка товаров сегмента «мода» показывает, что около 43% покупок совершается покупателями-мужчинами(по данным IRCE TOP-500). В России в 2016 году около 11 млн. российских интернет-пользователей совершили покупки онлайн в сегменте одежды, обуви и аксессуаров, при этом количество поисковых запросов, связанных с модными брендами, превысило 1,5 млн(по данным Data Insight). AIZEL.RU активно наращивает сегменты для полноценного онлайн-шопинга во всех потребительских сегментах и логичным шагом стало открытие мужского раздела.

Основными задачами по развитию мужского раздела станет увеличение числа партнеров по модели «маркетплейс» от крупных мультибрендовых игроков до отдельных известных мировых брендов и молодых дизайнеров из России. На данный момент к онлайн-платформе AIZEL.ru подключено более 200-х ритейлеров сегмента «Мода» из Москвы и 8-ми регионов России, для них создана инфраструктура интернет-продаж и профессиональная подготовка клиентского сервиса. В ближайшее время планируется запуск более широкого спектра мужских товаров: косметика, бижутерия, гаджеты и товаров категории «lifestyle».

В стратегии развития мужского раздела заложено расширение ассортимента и увеличение количества товарных категорий, к концу года мужские товары должны составить порядка 30% от общего ассортимента интернет-магазина.

В разделе уже представлено несколько десятков дизайнеров, среди которых: Gucci, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Stefano Ricci, Lanvin, Brioni, Salvatore Ferragamo, Christian Louboutin, Kiton, Billionaire, Santoni, Golden Goose, No.21, Acne Studios, Stone Island, BOSS, Alexander Terekhov, Premiata, United Nude, ASH, AnyaVanya, Artem Krivda, Yumaki, Katya Dobryakova, Gourji, CR7, Ego Facto.

В ближайшее время появятся бренды: Armani Collezione, ARMANI Jeans, Armata di Mara, Burberry Brit, Dirk Bikkimbergs, Eleventy, Emporio Armani, Harry & Sons, Trussardi, Zampiere, Z Zegna.