АКАР составила карту рынка AdTech
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) составила первую карту AdTech-рынка в России, которая охватывает инструменты для автоматизации рекламных кампаний и отслеживания её результатов. Эксперты включили в проект 86 компаний, которые реализуют технологические или программные продукты.
На карте можно найти ключевых игроков в следующих сферах:
- серификация рекламы;
- создание и оптимизация контента;
- управление закупкой и продажей инвентаря;
- управление данными;
- управление размещением рекламы;
- UX для пользователя;
- e-com.
В отдельной категории «Development» представлены компании, которые оказывают консалтинговые услуги только в сфере технологических продуктов AdTech.
«Мы очень рады, что с первой попытки привлекли такой большой список компаний и вызвали такой масштабный интерес со стороны сообщества. Это показывает, что тема технологий в маркетинге интересна как никогда и работать над улучшением навигации в этой области необходимо. Мы уже видим много возможностей по улучшению структуры карты, у нас лежит много заявок со стороны компаний, которые проходят верификацию и появятся на карте в ближайшее время».
Сергей Ефимов, сопредседатель комитета AdTech АКАР, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group