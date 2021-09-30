АКАР составила карту рынка AdTech

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) составила первую карту AdTech-рынка в России, которая охватывает инструменты для автоматизации рекламных кампаний и отслеживания её результатов. Эксперты включили в проект 86 компаний, которые реализуют технологические или программные продукты.

На карте можно найти ключевых игроков в следующих сферах:

серификация рекламы;

создание и оптимизация контента;

управление закупкой и продажей инвентаря;

управление данными;

управление размещением рекламы;

UX для пользователя;

e-com.

В отдельной категории «Development» представлены компании, которые оказывают консалтинговые услуги только в сфере технологических продуктов AdTech.