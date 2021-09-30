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АКАР составила карту рынка AdTech

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) составила первую карту AdTech-рынка в России, которая охватывает инструменты для автоматизации рекламных кампаний и отслеживания её результатов. Эксперты включили в проект 86 компаний, которые реализуют технологические или программные продукты.

На карте можно найти ключевых игроков в следующих сферах:

  • серификация рекламы;
  • создание и оптимизация контента;
  • управление закупкой и продажей инвентаря;
  • управление данными;
  • управление размещением рекламы;
  • UX для пользователя;
  • e-com.

В отдельной категории «Development» представлены компании, которые оказывают консалтинговые услуги только в сфере технологических продуктов AdTech.

«Мы очень рады, что с первой попытки привлекли такой большой список компаний и вызвали такой масштабный интерес со стороны сообщества. Это показывает, что тема технологий в маркетинге интересна как никогда и работать над улучшением навигации в этой области необходимо. Мы уже видим много возможностей по улучшению структуры карты, у нас лежит много заявок со стороны компаний, которые проходят верификацию и появятся на карте в ближайшее время».

Сергей Ефимов, сопредседатель комитета AdTech АКАР, директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group

Автор: Анна
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