Акции «Магнита» упали более чем на 5%

Акции компании «Магнит» в пятницу упали более чем на 5% на фоне новостей о продаже основателем сети Сергеем Галицким блокирующего пакета банку ВТБ.

К 15:25 мск акции ретейлера на Московской бирже торговались по 4 584 рублей, на минимуме они стоили 4 510 рублей, что на 5,48% ниже уровня предыдущего закрытия.

Ранее 16 февраля стало известно, что ВТБ подписал соглашение о покупке 29,1% акций «Магнита» у основателя и совладельца ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд руб. Глава ВТБ допустил, что сообщения о покупке могут негативно сказаться на стоимости акций банка, но «ненадолго». «Если будем работать хорошо, то это будет временным [понижением]», — говорил Костин.

ВТБ оценил одну акцию «Магнита» почти в 4661 руб., что почти на 4% ниже цены закрытия в четверг, 15 февраля.

С февраля 2016 года акции «Магнита» подешевели почти на 52%, за год капитализация ретейлера снизилась на 453,3 млрд руб.