+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Акционеры «Детского мира» планируют продать 16% акций компании

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), являющиеся крупнейшими акционерами компании «Детский мир», планируют продать долю примерно в 16% в компании. Об этом сообщается на сайте АФК «Система».

Как говорится в сообщении компании, продажа 118 млн существующих акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая может завершиться в любое время без предварительного уведомления. После продажи не ожидается изменений в корпоративном управлении «Детского мира». Средства, полученные в ходе продажи акций, АФК «Система» планирует использовать «в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств».

Исходя из стоимости акций «Детского мира» на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), совокупная стоимость предложенного акционерами пакета может составлять 11,4 млрд руб.

Ранее акционеры продали долю в «Детском мире» за 15,9 млрд руб. Названия компаний-покупателей не раскрывались, однако известно, что речь шла о международных инвестиционных фондах.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 июня / Комментарии
«Связной» запустил производство одноразовых защитных масок

«Связной» запустил производство одноразовых защитных масок

Сотовый ритейлер «Связной» запустил на собственных площадях в Подольске производство одноразовых защитных масок мощностью 1,5 млн штук в месяц. Их планируется использовать для сотрудников розничных точек и центрального офиса «Связного».

далее →

16 июня / Комментарии
Исследователи GfK оценили масштаб ковид-кризиса среди покупателей

Исследователи GfK оценили масштаб ковид-кризиса среди покупателей

Режим самоизоляции/карантина из-за COVID-19 сняли практически во всех регионах России, но последствия этого периода по-прежнему оказывают сильное влияние на жизнь, предпочтения и выбор покупателей товаров повседневного спроса. Остроту восприятия покупателями разных регионов и сегментов отражает «Индекс ковид-кризиса», разработанный исследователями потребительской панели GfK.

далее →

16 июня / Комментарии
Консультанты «М.Видео» вышли онлайн

Консультанты «М.Видео» вышли онлайн

Сеть «М.Видео» в рамках модели ONE RETAIL запустила на сайте и в мобильном приложении персональные видеоконсультации. Покупатель может посмотреть крупную бытовую технику для дома, получить экспертную консультацию и выгодное персонализированное предложение в любом удобном месте, общаясь с продавцом через сайт или мобильное приложение.

далее →

11 июня / Комментарии
«М.Видео-Эльдорадо» получила премию SAP Quality Awards 2020 за новаторский проект в логистике

«М.Видео-Эльдорадо» получила премию SAP Quality Awards 2020 за новаторский проект в логистике

Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила международную премию SAP Quality Awards СНГ 2020 в номинации «Передовые технологии». Члены жюри отметили бронзовой наградой первое в России внедрение модуля по управлению складским двором — SAP Yard Logistics.

далее →

11 июня / Комментарии
«Магнит» в мае зафиксировал всплеск продаж товаров для красоты

«Магнит» в мае зафиксировал всплеск продаж товаров для красоты

Спрос на продукцию для красоты в мае по сравнению с апрелем 2020 года в среднем вырос почти на 40% на фоне постепенной отмены самоизоляции и снятия других ограничений. При этом больше всего покупатели приобретали средств для губ, лица и бровей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!