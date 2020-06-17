Акционеры «Детского мира» планируют продать 16% акций компании

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), являющиеся крупнейшими акционерами компании «Детский мир», планируют продать долю примерно в 16% в компании. Об этом сообщается на сайте АФК «Система».

Как говорится в сообщении компании, продажа 118 млн существующих акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая может завершиться в любое время без предварительного уведомления. После продажи не ожидается изменений в корпоративном управлении «Детского мира». Средства, полученные в ходе продажи акций, АФК «Система» планирует использовать «в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств».

Исходя из стоимости акций «Детского мира» на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), совокупная стоимость предложенного акционерами пакета может составлять 11,4 млрд руб.

Ранее акционеры продали долю в «Детском мире» за 15,9 млрд руб. Названия компаний-покупателей не раскрывались, однако известно, что речь шла о международных инвестиционных фондах.