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Акционеры Группы «М.Видео-Эльдорадо» утвердили дивиденды в размере 5,4 миллиарда рублей

Российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой «М.видео» объявляет решения, принятые состоявшимся 9 ноября 2020 года внеочередным Общим собранием акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) приняло решение о выплате дивидендов в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «М.видео», что составляет порядка 5 393 миллионов рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 ноября 2020 года.

«Решение собрания акционеров о выплате дивидендов в размере 30 рублей на акцию отражает гибкость и качество бизнес-модели компании, правильность выбранной стратегии и, как следствие, высокие темпы роста бизнеса Группы в непростых условиях турбулентности, связанной с пандемией, а также наше постоянное стремление содействовать росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости «М.Видео-Эльдорадо».

Генеральный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов

Внеочередное Общее собрание акционеров также утвердило в новой редакции ряд корпоративных документов компании: Устав, Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», Положение о Совете директоров ПАО «М.видео», Положение о Правлении ПАО «М.видео», Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео», Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».

Автор: Анна
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