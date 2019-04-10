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Акционеры «Ленты» выступили против продажи сети Алексею Мордашову

Миноритарные акционеры «Ленты» готовят письмо совету директоров с просьбой не допустить покупку сети компанией «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с акционерами.

Инвесторы не довольны тем, что обсуждение сделки проходит в частном порядке, и утверждают, что компанию серьезно недооценили. Они призывают совет директоров рассмотреть предложение «Магнита», который предлагал за сеть больше, и начать официальный процесс торгов.

Напомним, в начале апреля «Севергрупп» объявила о достигнутой договорённости приобрести акции «Ленты»: у TPG Group — 34,44% и у Европейского банка реконструкции и развития — 7,4%. Стоимость пакета составит $729 млн, $3,6 за одну расписку.

Позднее стало известно, что «Магнит» также был заинтересован в сделке и предложил выкупить 100% сети по цене $3,65 за расписку, однако не смог предоставить четкого видения структуры, времени и реализуемости такого проекта.

Автор: Анна
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