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Акционеры «Мегафона» одобрили сделку по покупке доли в Mail.Ru Group

Акционеры «Мегафона» одобрили сделку по покупке доли в Mail.Ru Group, которая принесёт оператору 15,2% акционерного капитала и 63,8% голосов в компании. Об этом говорится в сообщении телеком-компании.

В голосовании участвовала Telia Company, которой принадлежит 25,17% «Мегафона», миноритарии и сам оператор, которому принадлежит 3,92% квазиказначейских акций. Крупнейший акционер «Мегафона», холдинг USM Group Алишера Усманова и партнеров, не принимал участия в голосовании, так как у него есть заинтересованность в грядущей сделке.

«Мегафон» намерен выкупить контрольный пакет Mail.Ru Group у структур USM — New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance. Оператор готов потратить на приобретение $640 млн, а через год после заключения соглашения — еще $100 млн.

«За» сделку было отдано 209 293 635 голосов, «против» — 10 765 598 голосов. Воздержались 176 500 голосов.

Для завершения сделки «Мегафону» нужно будет получить одобрение Федеральной антимонопольной службы России, ходатайство в ФАС было подано 11 января. Глава ведомства Игорь Артемьев уже говорил, что лично он не видит препятствий для сделки, однако официальный ответ ФАС ещё не выдала.

«Мегафон» намерен консолидировать данные холдинга в своей отчётности, отмечает «Интерфакс». Оператор решил выкупить контроль в интернет-компании для развития своей цифровой стратегии, компенсировав снижение выручки от услуг мобильной связи.

Автор: Анна
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