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Акционеры «Юлмарта» и «Центробуви» запустят сервис для продажи складских остатков

Акционер «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и совладелец «ЦентрОбуви» Дмитрий Вернимонт запустят сервис для продажи складских остатков, пишет РБК

Планируемые инвестиции в проект не раскрываются. Помимо собственных денег, бизнесмены могут привлечь соинвесторов. Как пишет издание, ссылаясь на «СПАРК», в декабре 2016 года предприниматели создали АО «Стокмастер», в котором Костыгину принадлежит 50,5% акций, остальная часть — Вернимонту. «Стокмастер» будет оператором онлайн-сервиса. ​

На сервисе будет реализовываться «некоммерческий объем остатков», который образуется у ретейлеров, когда компании, например, выходят из бизнеса или не успевают продать товар. Доля у ретейлеров может достигать 30% от оборота. Партнеры также рассматривают аукционную модель продажи стоковых товаров. 

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Фёдорова, необходимость распродажи складских остатков у игроков рынка возникает не так часто, и крупные ритейлеры предпочитают избавляться от стоков самостоятельно — на собственных распродажах и акциях.

Опрошенные РБК участники рынка и аналитики отказались оценить возможный объем инвестиций в «Стокмастер», сославшись на недостаток информации о проекте.

Арбитражный суд Москвы 14 марта 2017 года признал «Центробувь» банкротом. На тот момент в реестр требований кредиторов компании было включено 255 требований на сумму 23,5 млрд рублей.

Против структур «Юлмарта» сейчас подано несколько банкротных исков. В частности, ритейлера пытаются обанкротить банк «Уралсиб», партнёр Костыгина и частный кредитор Олег Морозов, консультационная группа «Санация». О намерении подать к структурам «Юлмарта» банкротные иски заявлял и «Сбербанк».  

Автор: Анна
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