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Акинфеев и кокошники на Avito: спрос после исторического матча вырос в 18 раз

Победа сборной России над Испанией в 1/8 финала Чемпионата мира превратилась в настоящий национальный праздник. По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, герой матча вратарь Игорь Акинфеев сотворил большое спортивное чудо. Уже в день матча, 1 июля, люди стали искать товары, связанные с голкипером, в 9 раз чаще, чем в конце июня, а на следующий день интерес вырос в 18 раз. Другими героями исторического матча стали болельщики в кокошниках, жующие хот-доги: интерес к национальному головному убору после матча увеличился в три раза.

Сразу после завершения матча на Avito увеличилось количество объявлений о продаже товаров с изображением и автографом Игоря Акинфеева: мячи, футболки, перчатки вратаря. Число предложений на сайте после победы сборной выросло в три раза.

Согласно данным Avito, интерес к подобным сувенирам по всей стране вырос в 18 раз на следующий день после матча. При этом самый высокий рост зафиксирован в Сочи. Именно в этом городе 7-го июля Игорю Акинфееву предстоит защищать ворота сборной против команды Хорватии в ¼ финала.

Одним из самых популярных сувениров стал автограф вратаря, чем и воспользовались предприимчивые продавцы: один владелец подобного подарка сразу после победы сборной России выставил на продажу футбольный мяч с автографом голкипера за 50 тысяч рублей.

Если Диего Марадоны забил первый гол в ворота сборной Англии на Чемпионате мира-1986 года «рукой Бога», то блистательный сейв Игоря Акинфеева в послематчевой серии пенальти 1 июля явил миру «ногу Бога». Прыжок вратаря моментально разошелся на мемы и стал частью массовой культуры. Производители чехлов для смартфонов не остались в стороне. Теперь каждый владелец гаджета может напомнить себе и окружающим о приятнейшем для российских болельщиков моменте.

Акинфеев, оказывается, не только прекрасный голкипер, но и отличный художник. По заверению автора объявления, данная гитара собственноручно раскрашена вратарем сборной России и была приобретена на благотворительном аукционе из рук телеведущего Ивана Урганта. Отличный подарок для болельщика и поклонника бардовских вечеров.

Личные перчатки вратаря, выполненные специально для Игоря Акинфеева, с его автографом, — редкий сувенир и отличный подарок для футбольного болельщика и настоящего коллекционера. Отличие этих перчаток от остальных в том, что они сделаны по слепку руки вратаря и не имеют внутренней подкладки.

Отдельно стоит упомянуть об одном из самых популярных аксессуаров на футбольных матчах — кокошнике. На следующий день после игры интерес к нему вырос в три раза, а количество предложений — в два раза. Средняя стоимость за головной убор составила 3 028 рублей.

Более находчивые продавцы на портале выставляют кокошники ручной работы, раскрашенные в традиционные цвета триколора. Например, в Волгограде девушка предлагает на выбор сразу три разных по форме кокошника, которые будут стильно сочетаться с остальной атрибутикой футбольного болельщика.

Автор: Анна
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