АКИТ: 25% популярных российских интернет-магазинов нарушают закон

Более 25% самых популярных интернет-магазинов в России нарушают обязательные законодательные требования.

Согласно результатам исследования, подготовленного Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ), самое распространенное нарушение — отсутствие на сайте юридического адреса компании или его недостоверность — это относится к 19,2% магазинов. Еще 8,2% магазинов не показывают фактический адрес, а 7,9% — официальное наименование продавца. Почти 2,5% магазинов увеличивают цену при безналичной оплате заказа.

Как сообщает РБК, АКИТ и ОПИ уже направили результаты исследования в Роспотребнадзор, рассказал РБК представитель АКИТ. Такие нарушения затрудняют возврат и обмен товаров и не дают потребителю быстро защитить свои права в суде, говорится в исследовании. В большинстве случаев контрольно-надзорные органы такие компании не находят, а судебные повестки им не доставляются.

Судя по данным прошлого исследования количество нарушителей увеличилось. В марте 2017 года АКИТ сообщила, что около 15% российских интернет-магазинов размещают ложные сведения о себе или не предоставляют их вовсе.