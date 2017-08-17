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АКИТ и KUPIVIP.RU изучили поведение мобильных покупателей одежды

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) совместно с магазином модных покупок KUPIVIP.RU провели исследование, как меняется поведение потребителей в зависимости от способа совершения заказа.

В 2016 году 14% покупателей совершили свои заказы в категории одежда, обувь и аксессуары с помощью мобильных телефонов. Сегодня доля мобайла продолжает активно расти, по оценкам АКИТ она достигла 20% в первом полугодии 2017 года. Доля покупок с помощью устройств на платформе iOS в 3 раза больше, чем на платформе Android (75% против 25%). Интересно, что москвичи покупают с мобильных телефонов чаще, чем в среднем по России (доля мобильных покупок составляет 25%). Кроме того, доля покупок с помощью устройств на платформе IOS в Москве сильно выше, чем доля покупок на платформt Android — 68% c IOS и 32% с Android.

Пользователи смартфонов на платформе Android тратят больше денег на покупки в таких категориях, как сумки, туфли, куртки, ботинки и ботильоны (по сравнению с пользователями IOS в долях от общих затрат). В то же время пользователи iOS покупают больше в категориях платья, босоножки и шлепанцы, футболки и поло (по сравнению с пользователями Android в долях от общих затрат). По мнению АКИТ это связано с тем, что для пользователей iOS покупки на телефоне более привычны, они готовы тратить бОльшие суммы денег на повседневную одежду и обувь. В то же время пользователи Android чаще используют мобильный телефон для поиска понравившихся товаров. Традиционно женщины покупаю больше (80%), чем мужчины (20%) даже через мобильные девайсы. Ядро потребителей, которые покупают через iPhone — это активные пользователи в возрасте 25-34 года, а клиенты, которые задействуют в покупках девайсы на Android — это более взрослая аудитория 35+. По данным магазина KUPIVIP.RU, cредний чек у пользователей iOS выше на 20%, чем средний чек у покупателей с компьютера и на 31% выше, чем у покупателей c Android.

Пользователи iOS также покупают на 10% больше товаров в категориях luxury и premium по сравнению с пользователями Android.

Алексей Федоров, президент АКИТ:

«Действительно, электронная коммерция сегодня стремительно трансформируется в мобайл — мобильные версии сайтов стали неотъемлемой частью интернет-магазинов, и они постоянно развиваются для удобства пользователей. Проникновение мобильного интернета сегодня уже превысило 50%, количество покупок с мобильных устройств в целом доходит до 15%, и онлайн-ритейлеры, особенно с высокой частотностью покупок, безусловно, должны уделять этому сегменту большое внимание.

Главный тренд, который связан с развитием и увеличением доли мобайла — все более частое совершение онлайн-покупок в транспорте, во время перемещения человека из пункта А в пункт Б. Люди все чаще приобретают что-либо, стоя в пробках, ожидая на остановке автобус, в метро. Этому также способствует расширение зоны покрытия мобильного интернета, и его повсеместная доступность. Если раньше для онлайн-шоппинга люди специально выбирали время, то сейчас он, скорее, сопровождает человека в повседневной жизни и текущих делах».

Другой тренд, который диктует мобильная коммерция — повышение доли спонтанных покупок. На него серьезно влияет развитие мобильных платежей, когда любой товар можно купить в один клик.

Елена Афанасьева, директор по маркетингу KUPIVIP.RU

«Мы видим большой интерес наших клиентов к покупкам через мобильные устройства, их количество неуклонно растет. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию этого канала. Мы постоянно проводим дополнительные акции и скидки в мобильных приложениях, стремимся максимально улучшить интерфейс, расширить функционал приложения и сделать шоппинг приятным и удобным. Уже скоро наши пользователи смогу прямо с телефона посмотреть, какие товары есть в наличии в одном из выбранных ими магазинов или по скану штрих-кода узнать, где есть нужный размер понравившегося им товара. А еще наши покупатели, ожидающие доставки своего заказа, смогут с помощью приложения отследить курьера — отличная функция для тех, кто ценит свое время».

Автор: Анна
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