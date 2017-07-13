АКИТ и Минпромторг хотят сделать интернет-магазины доступнее для незащищенных категорий граждан

Речь идёт не о системе скидок или отдельных и-магазинов для инвалидов, пенсионеров, малоимущих, а о субсидировании оплаты доставки.

Как стало известно «Известиям», меры, призванные сделать интернет-торговлю более доступной, могут стать частью одной из госпрограмм Минпромторга в 2018 году. Алексей Фёдоров отметил, что отсутствие преференций в онлайн-магазинах для отдельных категорий граждан – упущение.

Помимо оплаты работы курьеров, доставляющих заказы незащищённым категориям граждан, АКИТ предлагает Минпромторгу проработать вопрос продажи через интернет как безрецептурных, так и рецептурных лекарственных препаратов. Самим же магазинам, которых в стране более 45.000, Ассоциация рекомендует обзавестись версией для слабовидящих.

Инициатива поддерживается и в кругах потребителей. Так, Мария Генделева, руководитель отдела "Универсальный дизайн" региональной общественной организации людей с инвалидностью "Перспектива", считает, что «возможность покупать лекарства в интернете — огромная помощь», а Виктор Счастливый, член общественной организации «Сильные, активные молодые инвалиды», указывает на тот факт, что стоимость доставки в 200-500 рублей – серьёзная трата для людей с ограниченными возможностями.

Создание доступной среды для маломобильных граждан в сфере электронной торговли — часть проекта «Стратегии развития электронной торговли в РФ». Если предложения АКИТ будут приняты, в течение 2018 года Минпромторг выделит средства на их реализацию.