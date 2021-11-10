АКИТ: интернет-торговля в России по итогам 9 месяцев 2021 года

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечает рост интернет-торговли в регионах: по итогам девяти месяцев 2021 года Москва потеряла 5% в общем объеме e-commerce страны.

Объем интернет-торговли в России по итогам 9 месяцев составил 2,41 трлн рублей, из них на локальный рынок приходится 2,07 трлн руб. (86%). Несмотря на рост трансграничной торговли в третьем квартале (июль, август, сентябрь на 77%, 64%, 59% соответственно), ей так и не удалось восстановить объемы 2019 года: 31% против нынешних 14%, что совпадает с показателями 2020 года.

Рост активности покупателей в регионах привел к тому, что Москва потеряла практически 5% в общем объеме продаж. Топ-10 регионов сегодня выглядит так:

Москва — 20,1%

Московская область — 10,7%

Санкт-Петербург — 7,3%

Краснодарский край — 4,3%

Свердловская область — 2,7%

Ростовская область — 2,4%

Нижегородская область — 2,0%

Самарская область — 1,9%

Республика Татарстан — 1,9%

Республика Башкортостан — 1,6%

«Какое-то время назад Москва, Московская область и Санкт-Петербург обеспечивали больше половины всего объёма интернет-торговли. Ни один из регионов не дотягивал даже до 1%. Сегодня мы видим устойчивую тенденцию к росту: с одной стороны, появился спрос со стороны населения, а с другой — практически каждый регион проводит акселерацию бизнеса, в том числе субсидирует комиссии маркетплейсов или даже помогает с описанием брендов. Кроме того, помощь получают и сами электронные площадки, например, с выделением земли под строительство складов. Я думаю, что наша ковидная реальность скорректирует и эту статистику, и к концу года мы сможем увидеть еще более интересные данные». Президент АКИТ Артем Соколов

ТОП-5 популярных товарных категорий за 9 месяцев 2021 года практически не изменился:

цифровая и бытовая техника (24,7%);

мебель и товары для дома (15,0%);

одежда и обувь (13,8%);

продукты питания (9,4%);

красота и здоровье (7,4%).

Средние чеки в большинстве товарных категорий изменились незначительно, однако заметно увеличились в категории «цифровая и бытовая техника» — до 11 065 руб. (8 817 руб. в 2020 г.); и в категории «товары для творчества» — 3 677 руб. (2 840 руб. в 2020 г.). Самое большое снижение размера среднего чека произошло в категориях: «инструменты и садовая техника» — 3 245 руб. (5 983 руб. в 2020 г.), «товары для детей» — 1 706 руб. (3 357 руб. в 2020 г.), а также «продукты питания» — 1 367 руб. (2 079 руб. в 2020 г.).

Доля интернет-торговли в общем обороте розницы сегодня составляет 8,5%.