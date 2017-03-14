АКИТ: объем российского рынка интернет-торговли в 2016 году увеличился на 21% и составил 920 млрд рублей

Объем российского рынка интернет-торговли в 2017 году может вырасти на 25% — до 1,15 трлн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В прошлом году объем рынка увеличился на 21% — до 920 млрд рублей, уточнили в АКИТ. Объем рынка трансграничной торговли вырос на 37% и составил 301,8 млрд рублей — это 33% всего рынка интернет-торговли в РФ. Объем внутренней интернет-торговли в России составил 618,2 млрд рублей — его доля в общей структуре рынка составила 67%. В 2015 году доли трансграничной и внутренней торговли составляли 29% и 71% соответственно.

Количество входящих международных отправлений с товарным вложением в 2016 году достигло 233 млн отправлений, за год показатель вырос в два раза.

Из них в прошлом году федеральный почтовый оператор «Почта России» обработал 225 млн отправлений против 128 млн отправлений в 2015 году. В целом в прошлом году «Почта России» обработала 296 млн почтовых отправлений с товарным вложением (внутренних и зарубежных), что более чем в 1,5 раза превышает показатель 2015 года. Совокупно доля «Почты России» в доставке на рынке интернет-торговли увеличилась на 11 п. п. и составила 62%.

90% покупок российские покупатели совершили через китайские торговые онлайн-площадки, еще 4% покупок — из европейских магазинов, 2% — из США. «В целом более 64% покупок (транзакций) в зарубежных магазинах не превышают по стоимости €22. Более 96% — не превышают по стоимости €150», — указано в сообщении АКИТ.

AliExpress.ru является наиболее популярным интернет-магазином в РФ по объему аудитории — количество уникальных посетителей торговой площадки в январе 2017 года превысило 22,19 млн человек. Аудитория Ozon.ru составляет 8,98 млн человек, Eldorado.ru — 7,56 млн человек, Dns-shop.ru — 6,9 млн человек, Mvideo.ru — 6,92 млн человек.

По прогнозам АКИТ, в 2017 году объем трансграничной торговли составит примерно 420 млрд рублей — показатель может увеличиться на 39%. Количество входящих отправлений с товарным вложением при этом вырастет на 71,6% — до 400 млн штук.