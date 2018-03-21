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АКИТ объявляет о назначении нового вице-президента

Лия Левинбук, ранее исполнительный директор НАСТ, становится вице-президентом АКИТ. Изменения связаны со значительным расширением задач и векторами развития рынка, непосредственно оказывающими влияние на членов Ассоциации.

Новый вице-президент в АКИТ продолжит реализацию инициатив, направленных на установления добросовестных практик на рынке ритейла.

«Целый блок новых проектов направлен на взаимную интеграцию офлайн и онлайн каналов коммуникации в единую систему, урегулирование вопросов этой интеграции. На сегодняшний день исключительно дистанционная торговля становится частью истории наряду с каталогами и почтовой подпиской. Именно поэтому, помимо традиционных направлений, таких как выравнивание конкурентных условий для российских и зарубежных онлайн-магазинов и расширение перечня товаров, которые разрешены для продажи в сети Интернет, Ассоциация начнет ряд новых. Среди блоков будущей работы можно отметить вопросы, связанные с размещением информационно-рекламных конструкций, регулированием арендных условий, взаимодействием с банковской и налоговой системами и унификацией правил защиты прав потребителей в онлайне и классических стационарных магазинах. Появление нового человека, близко знакомого с конъюнктурой рынка, ещё больше укрепит и усилит позиции Ассоциации как экспертной площадки в области e-commerce», — подчеркивает президент АКИТ Алексей Федоров.

«Важно понимать, что на сегодняшний день омниканальность является основой современного клиентского сервиса. Корреляцию рынка Интернет-торговли с традиционными каналами распространения демонстрирует даже то, что более 70% товаров, приобретенных в цифровом пространстве, клиенты забирают в физических торговых точках или пунктах выдачи. Поэтому мы будем принимать во внимание взаимодополняющий процесс потребительского восприятия продукта или услуги», — комментирует Лия Левинбук.

Автор: Анна
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