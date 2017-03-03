+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

АКИТ: около 15% российских интернет-магазинов нарушают закон

Около 15% российских интернет-магазинов размещают ложные сведения о себе или не предоставляют их вовсе. Таким образом предприниматели нарушают закон о защите прав потребителей, отмечают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Проанализировав совместно с общественной организацией по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" тысячи крупнейших интернет-магазинов русского сегмента сети, эксперты АКИТ пришли к выводу о том, что интернет-ритейлеры напрямую нарушают восьмую статью закона "О защите прав потребителей". В соответствии с ней продавец обязан в наглядной и доступной форме донести до покупателя информацию о себе при заключении договора купли-продажи, уточняет RT. В интернете такой договор заключается при оформлении заказа.

По данным АКИТ, более 5% интернет-магазинов не указывают своего фактического адреса на странице в интернете, а 3% не принимают безналичные платежи либо завышают цену на товар при безналичном расчете. Глава АКИТ, руководитель подгруппы "Интернет+торговля" при президенте России Алексей Фёдоров рассказал и о других нарушениях интернет-продавцов. По его словам, в больших интернет-магазинах в некоторых случаях клиенту выдают странного вида товарные накладные вместо чека, а сами чеки пробивают на левых кассовых аппаратах. Он отметил, что с обменом товара в таких случаях часто возникают большие сложности.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин полагает, что требуемая информация просто не нужна покупателям. По его словам, для интернет-магазинов, хорошо известных покупателям, например, La Redoute, отсутствие такой информации "не так страшно, поскольку компания, которая вложилась в этот бизнес, ценит потребителей и дорожит своей репутацией". "Такие магазины в 90% случаев готовы возместить деньги, если какая-либо вещь окажется некачественной, поскольку весь их актив - это их веб-адрес и их клиенты", - говорит он.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 февраля / Комментарии
eBay возьмёт «налог на Google» с российских продавцов

eBay возьмёт «налог на Google» с российских продавцов

С 23 февраля eBay начнет добавлять в счета на свои услуги для российских продавцов так называемый «налог на Google». До указанной даты eBay покрывает «налог на Google» за свой счет.

далее →

8 февраля / Комментарии
Роспотребнадзор будет штрафовать недобросовестные интернет-магазины

Роспотребнадзор будет штрафовать недобросовестные интернет-магазины

Роспотребнадзор подготовил ряд поправок в Закон "О защите прав потребителей". Федеральная служба предлагает штрафовать недобросовестные интернет-магазины, которые обманывают покупателей.

далее →

27 января / Комментарии
Для интернет-магазинов разработали ГОСТ

Для интернет-магазинов разработали ГОСТ

Российский институт потребительских испытаний разработал ГОСТ для дистанционной торговли. Это первая попытка создания национального стандарта, регламентирующего все аспекты работы онлайн-ритейла. Интернет-продавцов хотят обязать выкладывать фотографии товара со всех сторон и сообщать максимум информации о продукте.

далее →

19 января / Комментарии
Ozon.ru стал владельцем общеизвестного товарного знака

Ozon.ru стал владельцем общеизвестного товарного знака

Российский интернет-магазин стал владельцем общеизвестного товарного знака. Такой статус Роспатент предоставил фирменному обозначению торговой площадки в отношении таких услуг, как демонстрация, продвижение и продажа товаров в сети Интернет, входящих в 35-ый класс МКТУ. 13 декабря бренд был внесён в соответствующий реестр под №176.

далее →

13 января / Комментарии
Минэк: решение о регистрации зарубежных интернет-магазинов как налоговых агентов принято

Минэк: решение о регистрации зарубежных интернет-магазинов как налоговых агентов принято

Зарубежные интернет-ритейлеры в обозримой перспективе будут вынуждены регистрироваться в России как налоговые агенты и начнут делать отчисления в казну, заявил замминистра экономики Олег Фомичев.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!