АКИТ: около 15% российских интернет-магазинов нарушают закон

Около 15% российских интернет-магазинов размещают ложные сведения о себе или не предоставляют их вовсе. Таким образом предприниматели нарушают закон о защите прав потребителей, отмечают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Проанализировав совместно с общественной организацией по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" тысячи крупнейших интернет-магазинов русского сегмента сети, эксперты АКИТ пришли к выводу о том, что интернет-ритейлеры напрямую нарушают восьмую статью закона "О защите прав потребителей". В соответствии с ней продавец обязан в наглядной и доступной форме донести до покупателя информацию о себе при заключении договора купли-продажи, уточняет RT. В интернете такой договор заключается при оформлении заказа.

По данным АКИТ, более 5% интернет-магазинов не указывают своего фактического адреса на странице в интернете, а 3% не принимают безналичные платежи либо завышают цену на товар при безналичном расчете. Глава АКИТ, руководитель подгруппы "Интернет+торговля" при президенте России Алексей Фёдоров рассказал и о других нарушениях интернет-продавцов. По его словам, в больших интернет-магазинах в некоторых случаях клиенту выдают странного вида товарные накладные вместо чека, а сами чеки пробивают на левых кассовых аппаратах. Он отметил, что с обменом товара в таких случаях часто возникают большие сложности.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин полагает, что требуемая информация просто не нужна покупателям. По его словам, для интернет-магазинов, хорошо известных покупателям, например, La Redoute, отсутствие такой информации "не так страшно, поскольку компания, которая вложилась в этот бизнес, ценит потребителей и дорожит своей репутацией". "Такие магазины в 90% случаев готовы возместить деньги, если какая-либо вещь окажется некачественной, поскольку весь их актив - это их веб-адрес и их клиенты", - говорит он.