АКИТ подвела годовые итоги интернет-торговли в России

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечает рост доверия потребителей к российским электронным площадкам: 87% от объема всех покупок в интернете в 2021 году приходится на отечественный ритейл.

Объем интернет-продаж в 2021 году превысил прошлогодние показатели на 12% и составил 3,6 трлн рублей.

Из этой суммы — 3,1 трлн рублей приходится на внутренний рынок (+13% по сравнению с 2020 г.), трансграничные онлайн-продажи составили 478,6 млрд руб. (+9% по сравнению с 2020 г.). Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж по итогам года составила 9,2%.

«2,6 миллиардов заказов онлайн (с учетом возвратов) сделали россияне в прошлом году, аудитория интернет-торговли выросла до 70 миллионов человек. И сегодня основным драйвером развития становится не пандемия, а укрепление доверия к e-commerce, привычка людей к удобному способу покупок, а также способность рынка молниеносно реагировать на любые запросы клиентов, предлагая им все более качественные сервисы. На фоне развития интернет-торговли растет и рынок труда. По итогам 2021 года количество тех, кто на „передовой“ электронной коммерции значительно увеличилось: в 1,5 раза больше стало складских работников — их сегодня в отрасли 87,5 тысяч, а количество курьеров выросло на 45% до 330 тысяч». Артем Соколов, президент АКИТ.

Тенденция на усиление роли регионов в интернет-торговле, которая продолжилась в 2021 году, во многом связана с увеличением логистической инфраструктуры: распределительные центры, склады, фулфилменты сегодня сосредоточены не только в «центре», e-commerce активно развивает города страны. Общая площадь инфраструктуры онлайн-ритейлеров во всех федеральных округах выросла за год больше чем в 2 раза и составила 2,6 млн кв.м. Как следствие — рост доли регионов в общем обороте интернет-торговли, и уменьшение доли Москвы. Сейчас она составляет 19,9%, в то время как в 2019 г. она была 26,6%, в 2020 г. — 24,7%.

Топ-10 самых активных регионов на локальном рынке

Москва — 19,9%

Московская область — 10,8%

Санкт-Петербург — 7,1%

Краснодарский край — 4,4%

Свердловская область — 2,7%

Ростовская область — 2,5%

Нижегородская область — 2%

Самарская область — 2%

Республика Татарстан — 1,9%

Республика Башкортостан — 1,6%

В 2021 году также продолжился тренд на покупки для домашнего уюта, и категория «мебель и товары для дома».

Топ-5 самых популярных товаров

1.Цифровая и бытовая техника — 24,9%

2.Мебель и товары для дома — 14,6%

3.Одежда и обувь — 13,8%

4.Продукты питания — 9,8%

5.Красота и здоровье — 7,4%

Изменения произошли и в средних чеках. В категории «цифровая и бытовая техника» он вырос до 11 260 руб. в 2021 г. (в 2020 г. — 8 817 г.), в «одежде» и «продуктах питания» снизился: 1 656 руб. (в 2020 г 2 021 руб.) и 1 406 руб. (в 2020 г. 2 080 руб.) соответственно. Среди других категорий заметна разница в тратах на «инструменты и садовую технику»: 3 038 руб. в 2021 году (в 2020 г. 5 983 руб.), а также на «товары для детей»: 1 656 руб. в 2021 г. (в 2020 г. 3 357 руб.).

В 2021 году россияне также активно совершали покупки не только в интернет-магазинах и на маркетплейсах, но и через альтернативные партнерские сети (веб-сервисы, финансовые витрины, Instagram-блогеров и Telegram каналы). По данным партнера АКИТ — IT-компании Admitad, самый дорогой заказ через партнерские сети пришелся на категорию электроника и бытовая техника — почти 8 млн рублей. На втором месте заказ на приобретение билетов на самолет на 4 млн рублей, на третьем — товары для сада на сумму почти 3 млн рублей.

Что касается юридических лиц, представленных в интернет-торговле, по данным IT-компании OFD.ru, больше всего на сегодня в e-commerceиндивидуальных предпринимателей — 31 013 ИП, далее ООО — 25 947 компаний, других форм юридических лиц — 3 681.