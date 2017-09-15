АКИТ предлагает блокировать иностранные интернет-магазины, которые не будут платить НДС

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила правительству поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации». Организация считает нужным блокировать сайты иностранных онлайн-магазинов, которые не будут платить НДС на сделки с россиянами по аналогии с «налогом на Google», пишет «Коммерсантъ».

АКИТ считает, что зарубежные интернет-магазины должны регистрироваться в России и платить налог по упрощённой схеме — в размере 15,25% от конечной цены товара. За выполнением закона должна следить ФНС, в случае неуплаты ведомство через суд сможет добиться блокировки ритейлера, полагают авторы. Если магазин заплатит НДС, его разблокируют в течение трёх дней, говорится в предложениях.

Минэкономразвития и Минфин получили предложения и обдумывают их, в Минкомсвязи не ответили на запрос «Коммерсанта».

AliExpress, Amazon, eBay и другие площадки имеют конкурентное преимущество, так как не платят НДС, а товары стоимостью до €1 тысячи и весом до 31 кг не облагаются сбором на таможне, считают в АКИТ. Президент ассоциации Алексей Фёдоров в сентябре 2017 года заявил, что из-за развития китайских магазинов российским ритейлерам электроники и одежды «осталось жить всего два года».

По оценке самой АКИТ (в неё входят 37 компаний, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео» и «Эльдорадо»), в первом полугодии 2017 года рынок электронной торговли в России составил 498 млрд рублей. При этом объём трансграничной торговли вырос на 34% по сравнению с началом 2016 года и составил 178 млрд рублей, 90% заказов из иностранных интернет-магазинов приходится на AliExpress.

«Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию. На выбор покупки из-за рубежа влияет стоимость доставки и период ее ожидания: отсутствие этих факторов у российских магазинов — их конкурентное преимущество, о чем постоянно умалчивается», — сказал «Коммерсанту» гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

Предложения АКИТ носят запретительный характер, констатирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay, Studio Moderna, arvato и др.) Александр Иванов. По его мнению, регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна. "Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию",— убежден он. При этом российский e-commerce занимает долю примерно в 0,7% от мирового, напоминает господин Иванов.

"Ломать систему ради 0,7% смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании",— категоричен он. Кроме того, попытки взимания НДС с зарубежных посылок во всех без исключения странах мира убыточны, так как операционные и административные расходы на это значительно превышают собранные суммы, утверждает господин Иванов.