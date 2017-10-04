АКИТ предлагает облагать пошлиной все посылки из зарубежных интернет-магазинов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за обнуление порога беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости товара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу АКИТ Алексея Федорова.

Законопроект о введении НДС для иностранных интернет-магазинов обсудили на совещании с представителями ФАС, Минфина, Минэкономразвития, ФТС и ФНС. Также был рассмотрен вопрос снижения порога беспошлинной торговли. В настоящее время он установлен на уровне 1 тысячи евро, или 31 килограмма в месяц.

«Мы придерживаемся той версии, что надо снижать его порог до нуля и, возможно, дифференцировать, то есть посылки стоимостью до 20 евро облагать пошлиной в 10%, до 150 евро — 20%, посылки стоимостью от 150 евро облагать пошлиной в 30%, чтобы ни одна посылка на территорию РФ не прошла без налогообложения», — сказал Федоров. Предложение о снижении беспошлинного порога до 20 евро за посылку в АКИТ считают недостаточной мерой.

Ни один из вариантов регулирования деятельности иностранных интернет-магазинов по итогам совещания выбран не был. Принято решение создать рабочую группу, куда войдут представители Центробанка, ФАС, НСПК и АКИТ. Она выработает решение, как определять, сколько иностранный продавец получает денег с российских банковских карт.