+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

АКИТ предлагает обложить сбором в 15% все посылки из-за рубежа

Ассоциация компаний интернет-торговли (объединяет крупных российских ритейлеров) предлагает заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АКИТ, направленное в правительство.

Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.

АКИТ в документе предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок. Беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов стоит отменить совсем, считает глава АКИТ Артем Соколов.

Ответственными за сбор предлагается назначить «Почту России» и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Нормы ввоза покупок из интернет-магазинов постоянно ужесточаются. С 1 января 2019 г. в России беспошлинный порог был понижен с €1 тыс. до €500: если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 2020 г. предполагается снижение суммы до €200, но при этом сбор будут рассчитывать уже не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 апреля / Комментарии
Роскомнадзор проверит как интернет-магазины обрабатывают персональные данные

Роскомнадзор проверит как интернет-магазины обрабатывают персональные данные

Александр Жаров, глава Роскомнадзора, на коллегии ведомства поручил проверять компании электронной торговли на предмет выполнения требований закона «О персональных данных».

далее →

6 марта / Комментарии
«Яндекс.Маркет» получил предостережение за дистанционную продажу алкоголя

«Яндекс.Маркет» получил предостережение за дистанционную продажу алкоголя

Росалкогольрегулирование (РАР) выдало «Яндекс.Маркету» предостережение за дистанционную продажу алкоголя. Ведомство сочло, что компания нарушает закон, размещая предложения о продаже спиртных напитков.

далее →

8 февраля / Комментарии
Интернет-магазин iHerb на грани блокировки в России

Интернет-магазин iHerb на грани блокировки в России

Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложение интернет-магазина iHerb из App Store и Google Play на территории России.

далее →

22 января / Комментарии
Аптекам не удалось заблокировать онлайн-продажи лекарств

Аптекам не удалось заблокировать онлайн-продажи лекарств

Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки сайта Ozon.ru, который с октября 2018 года осуществляет дистанционную торговлю лекарствами. В СПФО не удовлетворены позицией прокуратуры Москвы и Роскомнадзора.

далее →

9 января / Комментарии
«Почта России» начала взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов

«Почта России» начала взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов

«Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. 9 января стартует соответствующий пилотный проект.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!