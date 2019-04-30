АКИТ предлагает обложить сбором в 15% все посылки из-за рубежа

Ассоциация компаний интернет-торговли (объединяет крупных российских ритейлеров) предлагает заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АКИТ, направленное в правительство.

Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.

АКИТ в документе предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок. Беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов стоит отменить совсем, считает глава АКИТ Артем Соколов.

Ответственными за сбор предлагается назначить «Почту России» и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Нормы ввоза покупок из интернет-магазинов постоянно ужесточаются. С 1 января 2019 г. в России беспошлинный порог был понижен с €1 тыс. до €500: если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 2020 г. предполагается снижение суммы до €200, но при этом сбор будут рассчитывать уже не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.