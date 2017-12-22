АКИТ предложила ограничить бесплатный ввоз техники в страну

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) хочет создать в России реестр уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных устройств. Реестр позволит ограничить бесплатный ввоз техники в страну. Так в АКИТ хотят бороться с серым импортом, пишет газета «Коммерсант».

Планируется, что реестр разделят на три списка: белый, серый и черный. В первом будут устройства, разрешенные к ввозу и использованию, в сером списке будут находиться неуникальные IMEI, которые не запрещены к использованию. А в черном будут находиться идентификаторы устройств, ввезенных незаконно, или те, что числятся как украденные. Владелец телефона сможет перевести его из серого списка в белый, показав в офисе оператора связи доказательства легальной покупки. АКИТ хочет связать реестр с мировой базой IMEI ассоциации GSM.

Ограничить ввоз телефонов для личного пользования позволит обязательная регистрация устройств в реестре. В АКИТ предлагают внедрить квоту на беспошлинный ввоз — не более одного устройства в год. Если человек захочет ввезти второе устройство, то с него возьмут сбор в $20, а с каждого следующего устройства — $30. Ввезти можно будет телефон и без документов, подтверждающих легальность ввоза, однако тогда с абонента возьмут $40.

Сейчас количество телефонов с дублированными IMEI (или вовсе без них) достигает 10 млн и не превышает 15% от общего количества телефонов. Серый ввоз в большей степени актуален для китайских брендов вроде DJI, Meizu, VIVO или Xiaomi, рассказали изданию в «Марвел-дистрибуции». Серый ввоз таких устройств в Россию достигает 10% от рынка. Для некоторых китайских брендов во время начала работы на российском рынке серый ввоз может составлять и 50%.