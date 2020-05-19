Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Роспотребнадзору свой план выхода из карантина. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо президента ассоциации Артема Соколова.

АКИТ считает, что уже на первом этапе безопасно открывать крупные торговые точки с непродовольственными товарами — площадью свыше 1 тыс. кв. м, а не 400 кв. м, как указано в рекомендациях федеральной службы. Большие торговые залы позволяют обеспечить необходимую дистанцию между потребителями.

В своем письме в Роспотребнадзор руководство АКИТ подчеркнуло, что в крупных магазинах можно обеспечить плотность существенно меньше той, которую предложила служба. В том числе это могут сделать такие ритейлеры, как «М.Видео—Эльдорадо», «Спортмастер» и другие. Даже в пиковые периоды в их магазинах нет скопления людей, что связано со спецификой товарного ассортимента, подчеркивается в письме. То же самое касается мебельных салонов и магазинов одежды, отметил Артем Соколов. Площади торговых залов позволяют покупателям рассредоточиться по торговому помещению, а значит, ритейлеры могут обеспечить для них максимальную безопасность.

К тому же в период самоизоляции именно непродуктовая розница пострадала сильнее всего. «Даже при наличии у части магазинов онлайн-каналов и возможности работать в режиме пунктов выдачи заказов падение оборотов достигло 90% и более. При этом расходы, связанные с арендой, коммунальными платежами, остались на прежнем уровне, тогда как затраты на логистику и складские услуги выросли — с учетом поступления заказанного до введения ограничений товара. Кроме того, не уменьшаются и расходы на оплату труда сотрудникам: большинство крупных сетей не увольняли работников, а отправляли их в оплачиваемые отпуска», — пояснил пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов считает предложение АКИТ рациональным. По его мнению, гипермаркеты и супермаркеты лучше подготовлены к тому, чтобы организовать безопасное нахождение покупателей. Он предположил, что причина постепенного ввода непродовольственной розницы кроется в другом. Есть опасность, что люди заждались возможности пойти в обычные магазины с непродуктовыми товарами и захотят подольше побыть там, выбрать всё необходимое, оценить и потрогать, а это чревато нарушением социальной дистанции.