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АКИТ предложила таможне проверять посылки с детскими товарами из зарубежных онлайн-магазинов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной таможенной службе (ФТС) проверять посылки с детскими товарами из зарубежных онлайн-магазинов для поиска несертифицированной продукции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проверку товаров АКИТ предлагает организовать прямо на границе, пока в порядке эксперимента. Если в ходе проверки у товара для детей не окажется сертификата безопасности, посылку следует вернуть продавцу, объяснили в ассоциации.

Сейчас почти все детские товары в России подлежат обязательной сертификации, но к продукции, поступающей из-за рубежа, такие требования не предъявляются. 90% таких товаров приходят из Китая, где также не проходят проверку, говорит президент АКИТ Алексей Фёдоров.

Ассоциация уже предъявляла претензии к продавцам детской посуды из меламина на AliExpress. В России не допускается изготовление детской посуды с использованием меламина, поликарбоната и поливинилхлорида, российских ритейлеров за продажу такого товара ждал бы штраф в размере до 300 тысяч рублей, отметили в АКИТ.

Предложения АКИТ вошли в концепцию противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при помощи интернет-торговли. Предлагаемый ассоциацией механизм будет вынесен на рассмотрение рабочей группы Евразийской экономической комиссии.

В ФТС считают, что подтверждать соответствие детских товаров нужно исключительно в форме сертификации, говорится в письме начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева в Минпромторг. Оценкой соответствия должны заниматься аккредитованные испытательные лаборатории.

Автор: Анна
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