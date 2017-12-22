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АКИТ предложила ужесточить требования к продавцам товаров на зарубежных маркетплейсах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ужесточить требования к продавцам товаров на зарубежных маркетплейсах. Соответствующее письмо организация направила в Минпромторг, сообщает «Коммерсант».

В АКИТ считают, что иностранные торговые площадки должны сообщать покупателям, что реализуемая на них продукция может не соответствовать требованиям Евразийского экономического союза. При отсутствии сертификатов безопасности товаров маркетплейс должен указывать эти данные на главной странице сайта. В АКИТ полагают, что соответствующие меры помогут устранить нарушения, когда на сайтах иностранных агрегаторов продаются товары, потенциально опасные для здоровья детей.

Как следует из приложения к письму АКИТ, среди таких товаров — детская посуда из меламина, которую разместили на AliExpress китайские продавцы. К письму приложены протоколы лабораторных испытаний детских бутылочек для кормления из Китая, якобы приобретенных на AliExpress. В них говорится, что изменение pH водной вытяжки из бутылочек было выше допустимого уровня.

Президент АКИТ Алексей Федоров подчеркивает, что для российских компаний за продажу детской посуды из меламина установлен штраф до 300 тыс. рублей, с возможностью конфискации продукции:

«Но контроль онлайн-продаж, мягко говоря, слабый. Продают запрещенные товары мелкие серые игроки, нелегально доставляя из Китая. И такой товар, по нашему мнению, должен изыматься, а ритейлер — штрафоваться».

В Минпромторге сообщили, что обращение АКИТ находится на рассмотрении.

Автор: Анна
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