АКИТ предложила ввести ответные "санкции" для "недружественных" интернет-магазинов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить НДС и лишить беспошлинного ввоза товаров интернет-магазины, расположенные на территории стран, поддерживающих «недружественные» по отношению к России действия.

Как считают в АКИТ, подобные действия станут послужит ответной реакцией на недоброжелательную политику иностранных государств и стимулом к развитию импортозамещения, росту отечественной промышленности и торговли.

«Мы настаиваем на том, чтобы установить обязанность по уплате налогов и таможенных пошлин зарубежными интернет-магазинами с трансграничного потока торговли. Размер сбора должен составить не менее 30%, что соответствует сборам при классическом импорте (18% НДС и 10-15% — таможенная пошлина), в таком случае беспошлинный порог необходимо снизить до нуля», — рассказал президент АКИТ Алексей Федоров.

По его словам, прежде всего инициатива должна коснуться американских площадок eBay и Amazon. Он добавил, что при отказе зарубежных интернет-площадок выполнять требования российского законодательства предлагается их полная блокировка на территории России.

В настоящий момент в России один человек может в месяц без уплаты пошлины получить интернет-покупки на сумму не более 1 тыс. евро и весом не более 31 кг. В случае превышения лимита пошлина составит 30%. В 2019 года беспошлинный порог должен снизиться до 500 евро, а в 2020 году — до 200 евро. При этом НДС интернет-покупки из других стран не облагаются.