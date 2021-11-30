АКИТ представила итоги Черной пятницы 2021

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечает рекордный рост заказов россиян во время проведения акции «Черная пятница».

За три дня акции «Черная пятница» (26-28 ноября) россияне оформили заказов (без учета возвратов) в интернете на сумму 85,7 млрд рублей (14,8% или 12,7 млрд рублей из этой суммы приходится на зарубежные площадки). Рост в 2,16 раз или на 116% по сравнению с показателями прошлогодней акции. В 2020 году объем заказов во время «Черной пятницы» составлял 39,7 млрд рублей.

«Итоги „Черной пятницы“ оказались даже выше прогнозных значений, на сегодня это абсолютный рекорд. Между первыми распродажами в интернете и нынешними по количеству участников и покупателей, категориям представленных товаров не просто большая разница, а целая пропасть. Сейчас мы можем смело говорить не только об устойчивых привычках россиян приобретать разные товары через онлайн-канал, но и о полном доверии к интернет-торговле и проводимых ею акциях». Президент АКИТ Артем Соколов

Сегодня 300 тысяч предпринимателей представляют свои товары на маркетплейсах, год назад их было 200 тысяч. Есть и те, кто предпочитают вести свой бизнес в интернете самостоятельно. Директор оператора фискальных данных OFD.ru Антон Румянцев: «Согласно аналитике OFD.ru, на сегодняшний день в e-commerce зарегистрировано 33 000 онлайн касс у индивидуальных предпринимателей (+73% к январю 2021 года), 57 000 онлайн касс — у обществ с ограниченной ответственностью, что на 29,3% больше по сравнению с данными на начало 2021 года и 24 000 онлайн-касс у юридических лиц других форм организации, что на +139% больше».

Топ-5 товарных предпочтений россиян не изменился, однако в рейтинге произошло перераспределение товарных групп. В эту «Черную пятницу» по объемам продаж на первом месте оказалась одежда и обувь: по данным аналитиков компании Атол, на нее приходится 30% от общих трат в интернет-магазинах (год назад в лидерах была электроника и бытовая техника). Далее следуют товары для дома и дачи, электроника и бытовая техника, продукты питания и товары для детей. Наибольший рост заказов — в 3 раза — Атол отмечает в категориях одежда и обувь и продукты питания.

Компании члены АКИТ также отметили очень активный покупательский спрос в категории ювелирные изделия: на некоторых площадках продажи украшений выросли в 5-6 раз, а самая дорогая онлайн-покупка в этой категории во время «Черной пятницы 2021» —кольцо из комбинированного золота с бриллиантами за 214 тысяч рублей.

Президент АКИТ Артем Соколов: «Ювелирка — достаточно новая категория для интернет-торговли. Фактически она была разрешена только в конце 2019 года, когда АКИТ удалось снять правовые коллизии, запрещающие продажи онлайн с доставкой. Те ритейлеры, которые сумели быстро перенастроить бизнес и наладить этот канал сегодня получили огромную покупательскую аудиторию — в монобрендовых магазинах на такие покупки в общей структуре продаж может приходится до 30%».

Кроме товаров, россияне в этой распродаже активно приобретали и онлайн-услуги, в том числе обучающие курсы, подарочные сертификаты, билеты на концерты и в театр, на спортивные мероприятия и в кинотеатры, подписки на литературные издания и СМИ, а также онлайн-сервисы. Сумма таких покупок во время «Черной пятницы», по данным компании Атол, составила 33,5 млрд рублей.