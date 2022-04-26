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АКИТ представила итоги первого квартала 2022 года на рынке интернет-торговли

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) зафиксировала в первом квартале 2022 года высокий рост объемов продаж на внутреннем рынке электронной коммерции на фоне изменения потребительского поведения и ажиотажного спроса на отдельные товары.

За первые три месяца 2022 года россияне совершили покупок в интернет-магазинах на 1,25 трлн рублей — это на 59% больше аналогичного периода прошлого года. Доля электронной коммерции в общем обороте розницы превысила исторический максимум 2020 года (10,2% в первом полугодии) и составила по итогам первых трех месяцев 2022 —11,2%

93% из общего объема продаж — 1,169 трлн руб.— приходится на внутренний рынок: рост +64%; 7% — 88,6 млрд руб.— на трансграничный (+11%). Очевидное существенное влияние на распределение рынка оказало изменение внешнеполитической ситуации — введение санкций, сложности с грузоперевозками и т.д.

Так, если в начале 2022-го трансграничная торговля по сравнению с показателями прошлого года демонстрировала уверенный рост, в феврале — заметный спад, то в марте ушла в минус: январь — +67%; февраль — +28%, март — −55%. На локальном рынке сложилась другая ситуация: январь — +50%; февраль — +64%; март — +77%.

Президент АКИТ Артем Соколов: «Очевидно, что такой аномальный рост внутреннего рынка электронной коммерции вызван большими переменами в сегодняшней реальности: введение санкций, невозможность банковских транзакций с рядом государств свели практически к нулю покупки на зарубежных площадках. И вместе с этим возникли панические настроения покупателей и ажиотажный спрос на ряд товарных категорий.

Сегодня как никогда сложно прогнозировать дальнейшее развитие интернет-торговли, поскольку пока нет достаточной ясности в вопросах поставок из-за рубежа, логистических цепочек и множества других отдельных факторов».

Список топ-5 популярных товарных категорий не изменился, однако в рейтинге произошло перераспределение позиций. Категория «продукты» вышла на третью строчку, опередив «одежду и обувь». При этом сумма покупок продуктов онлайн в марте 2022 года вдвое превышает данные этого месяца за 2021 год: 60,5 млрд руб. и 30,5 млрд руб. соответственно. Доля топ-5 товаров в общем объеме продаж выглядит так:

  • Цифровая и бытовая техника — 23,8%
  • Мебель и товары для дома — 17,2%
  • Продукты питания — 14,5%
  • Одежда и обувь — 13,1%
  • Красота и здоровье — 7,1%

Если говорить о средних чеках, то самое заметное увеличение оказалось в категориях «аксессуары» (сумки, перчатки, головные уборы и т.д.) — в 6,5 раз и «цветы и подарки» — в 2 раза. В среднем на 23% выше стал средний чек в категориях «автозапчасти и автоаксессуары», «одежда и обувь», «спортивные товары», «цифровая и бытовая техника».

Самое заметное снижения среднего чека в категории «садовая техника и инвентарь» — на 56%. На 16-25% ниже стал чек товарных групп «зоомагазины», «мебель и товары для дома», «аптеки» и «книги». В остальных категориях изменения незначительные.

Распределение доли регионов существенно не поменялось, топ-10 остался прежним: Москва — 21,2%; МО — 10,6%; СПБ — 7,5%; Краснодарский — 4,2%; Свердловская — 2,6%; Красноярский — 2,6%; Ростовская — 2,4%; Нижегородская — 2,0%; Самарская — 2,0%; Татарстан — 1,9%

С начала года также заметно увеличилось количество юридических лиц, занятых в интернет-торговле. По данным IT-компании OFD.ru, почти на 2 700 стало больше индивидуальных предпринимателей (всего ИП в e-commerce на сегодня — 33 706) ؙ— этот сегмент по-прежнему показывает самый высокий темп прироста; количество ООО выросло на 1 149 (всего 27096).

Автор: Катрин Волкова
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