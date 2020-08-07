Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предупредила о риске двукратного роста стоимости доставки товаров в случае принятия без изменений проекта «Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению». Документом предлагается запретить перевозить бытовую химию в одном транспорте с продуктами. АКИТ направила письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает газета «Известия».

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 руб.»,— сказал президент АКИТ Артем Соколов газете. По его словам, сейчас при доставке товаров бытовой химии и продуктов «их прямой контакт исключен». «Товары отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в автомобиле в разных секциях»,— утверждает господин Соколов.

В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о химикатах I и II классов опасности. Однако в АКИТ отмечают, что в документе ничего не говорится про классы опасности. Пункт. 3.1 проекта, о котором идет речь, касается товаров бытовой химии (ТБХ) без дополнительной конкретики.

Президент Союза потребителей России Петр Шелищ сказал, что Роспотребнадзор должен обосновать и конкретизировать новую норму. Ее можно будет считать рациональной и необходимой, если будет доказано, что молекулы стирального порошка проникают, условно говоря, в колбасу при их совместной перевозке.

Роспотребнадзор исходит из того, что у СанПиНов приоритет перед техническим регулированием, отметил эксперт. Служба опирается на них при осуществлении госконтроля. Поэтому реализация нормы спровоцирует увеличение расходов компаний, которые они перенесут на потребителей.

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ст. 6.3 КоАП. Максимальное наказание — приостановка деятельности на срок до 90 суток.