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АКИТ просит создать в Москве парковочные зоны для курьеров

Представители онлайн-магазинов попросили мэра Москвы Сергея Собянина создать дополнительные парковочные зоны для автомобилей курьеров, сообщает РИА Новости. Ритейлеры просят сделать парковку бесплатной в течение первого получаса.

С инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Предприниматели считают, что отдельные парковочные места для курьеров позволят снизить нагрузку на транспортную систему Москвы и стимулируют увеличение количества заказов, сделанных через онлайн-сервисы.

«В связи с тем что рынок интернет-торговли в Москве является одним из самых динамично развивающихся, обращаюсь к Вам, уважаемый Сергей Семенович, с просьбой рассмотреть возможность создания дополнительных парковочных зон для курьерских служб и служб доставки с бесплатной стоянкой до 30 минут для передачи заказа клиенту или в пункт самовывоза», — говорится в документе.

В АКИТ входят крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, маркетплейсы Ozon и Wildberries, магазины бытовой техники и электроники «М.Видео», «Эльдорадо», интернет-магазин одежды Lamoda, онлайн-гипермаркет «Утконос» и др.

Автор: Анна
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