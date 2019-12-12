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АКИТ просит ускорить легализации онлайн-продажу лекарственных средств

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает ускорить принятие положительного решения по легализации торговли лекарствами через интернет, пишет ТАСС. По словам представителей объединения, это становится необходимостью в условиях распространения коронавируса.

АКИТ говорит о том, что из-за пандемии коронавируса для многих людей становится необходимым ограничение контактов с окружающими. Именно поэтому необходимо дать им возможность заказывать через интернет лекарства.

«На фоне объявленной ВОЗ пандемии, все больше потребителей намерены сократить количество личных контактов и заменить походы по магазинам покупками через интернет. Устойчивый рост онлайн-спроса ощущают все ритейлеры — участники АКИТ и готовы предоставить населению России необходимый ассортимент товаров, однако законодательный пробел помешает это сделать в части обеспечения лекарственными препаратами», — комментирует Представитель АКИТ.

В ассоциации подчеркнули, что для них на данный момент на первом месте находятся безопасность и благополучие покупателей и работников сферы обслуживания.

Законопроект, который разрешает продажу безрецептурных препаратов через интернет, принят в первом чтении еще в 2017 году, после чего его движение было приостановлено. В феврале этого года президент РФ Владимир Путин попросил ускорить принятие документа.

Поправки, сделанные ко второму чтению, предполагают разрешить дистанционную продажу розничных лекарств, которые продаются по рецепту. Исключение составляют наркотические, психотропные и спиртосодержащие (от 25%) препараты. Предлагается привести ее в действие с 1 января 2022 года, а продавать безрецептурные — уже с 1 июля 2020 года.

Автор: Анна
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