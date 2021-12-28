АКИТ рассказала о кардинальных изменениях на рынке с появлением налога на профессиональный доход

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) считает, что введение специального налогового режима с льготной ставкой стало одним из ключевых факторов развития службы доставки в интернет-торговле. Об этом Президент АКИТ Артем Соколов рассказал по итогам встречи, посвященной вопросам работы с малым бизнесом в Федеральной налоговой службе.

Президент АКИТ Артем Соколов в качестве члена правления «ОПОРЫ РОССИИ» принял участие в совместном заседании с Федеральной налоговой службой, на которой обсуждалась работа с малым бизнесом.

Открывая заседание, глава ФНС России Даниил Егоров заявил, что доверие между Налоговой службой и бизнесом, особенно малым бизнесом, — это основа экономического роста государства, и от общей слаженной работы зависит общее благосостояние страны.

Большая часть вопросов касалась системы налогообложения малых предприятий. Так, в этом году предпринимателей освободили от сдачи деклараций по транспортному и земельному налогам, а в 2022 году будет запущен новый автоматический налоговый режим — АУСН, отменяющий 10 форм отчетности.

Еще одно нововведение, которое ожидает предпринимателей в следующем году, — это единый налоговый платеж для ЮЛ и ИП. Платить можно будет просто по ИНН.

«Радостные вести, давно ждали, чтобы малый бизнес платил налоги одним нажатием кнопки. Это серьезная экономия для малого бизнеса на транзакциях, это будет подспорьем в работе для миллионов налогоплательщиков». Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ»

На заседании также подвели итоги действия налога на профессиональный доход. Его платят те, кто работает сам или продает товары собственного производства, и при этом не имеет наемных работников с трудовыми договорами. Режим самозанятости позволил легализовать доходы физических лиц, таких как: мастера маникюра, водители, няни, дизайнеры, арендодатели некоммерческой недвижимости и т.д. С недавнего времени этот список пополнился и курьерами. Регистрация в качестве самозанятого осуществляется при помощи мобильного приложения, нет обязательной оплаты страховых взносов, а сам налог составляет 4% или 6% в зависимости от того, откуда поступает оплата.

«Впервые привлекать самозанятых в качестве курьеров компании интернет-торговли начали во время локдауна, чтобы справиться с возросшим количеством заказов. Тогда этот режим уже действовал в Москве, а с октября 2020 года опыт распространился и во все регионы. Сейчас самозанятые — это часть кровеносной системы службы логистики любого ритейлера или агрегатора. Они сами планируют свое рабочее время, выбирают удобный для работы район, могут подключаться к одному или нескольким магазинам. А участникам онлайн-торговли это позволяет мобилизовать силы для доставки в пиковый период, обслуживать любое количество заказов. Платформенная занятость — это колоссальный толчок в будущее для таких сложных отраслей как e-commerce». Артем Соколов, Президент АКИТ

Всего в России на данный момент зарегистрировано 3,8 млн самозанятых, 200 тысяч из них работают курьерами.