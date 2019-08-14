АКИТ разработала новые решения для легализации онлайн-продаж алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ускорить легализацию онлайн-продаж алкоголя и разработала новые решения для этого, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента организации Артема Соколова. Оно было отправлено к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

"АКИТ высоко оценивает данный законопроект и считает, что его принятие окажет исключительно благоприятное влияние на развитие отрасли интернет-торговли. В этой связи обращаемся к вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой о скорейшем согласовании законопроекта и внесении его в Государственную думу Федерального собрания",— говорится в послании.

Представители АКИТ предложили фиксировать информацию о времени и месте продажи алкогольной продукции с помощью онлайн-касс. Разработчики утверждают, что такая инициатива позволит ограничить ночную торговлю алкоголем и продажу его несовершеннолетним. Принятие соответствующих мер также позволит идентифицировать нелегальных участников рынка. После разрешения онлайн-торговли около 90% теневого оборота перейдет в легальное поле, утверждают представители АКИТ.

Эксперты рынка отметили, что слабым местом в работе такой схемы являются курьеры, так как их невозможно контролировать и они могут договориться с покупателем напрямую.