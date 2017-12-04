АКИТ: Robokassa и «Яндекс.Платёжка» помогают недобросовестным интернет-магазинам

Недобросовестные онлайн-магазины используют сервисы вроде Robokassa и «Яндекс.Платёжка», чтобы продавать товары без печати чека и уходить от налогов. Об этом говорится в письмах Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в ЦБ и ФНС, сообщает «Коммерсантъ».

Без чека потребителю трудно вернуть товар в гарантийном случае, а сами платежи выпадают из онлайн-фискализации и зачастую уходят от налогового учёта, пояснил президент АКИТ Алексей Федоров. Наличие таких схем подталкивает бизнес к миграции в теневое поле для контролирующих органов, считают в ассоциации.

АКИТ просит ЦБ и ФНС законодательно отрегулировать порядок выдачи чеков при дистанционной торговле и обязать банки запрашивать у клиентов электронную почту и номер телефона при проведении платежей. Это необходимо, чтобы фискализировать все безналичные операции, пояснили в организации.

«На рынок выходят сервисы, которые помогают недобросовестным интернет-магазинам принимать оплату с сайта без печати чека», отмечает президент АКИТ Алексей Федоров. В качестве примеров таких сервисов в письме указаны Robokassa и «Яндекс.Платежка».

Кроме того, АКИТ просит законодательно закрепить возможности направления чеков для форм дистанционной торговли, в которых непосредственного взаимодействия продавца с покупателем может не быть. Речь идёт о торговле по каталогам, объявлениям и через телемагазины, где оплата заказа осуществляется платёжным поручением. Продавец может отправить электронный чек на телефон или электронную почту, отправить бумажный чек в посылке вместе с товаром или предоставить его при взаимодействии с клиентов, говорят в АКИТ.

ФНС известно о проблеме принятия сайтами оплаты без чека. Услуги, предоставляемые такими сайтами, лежат вне правого поля, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве. В ФНС рассчитывают, что по окончании переходного периода нового закона об онлайн-кассах возможности сокрытия торговцами выручки окажутся минимизированы. В ФНС назвали предложения АКИТ «целесообразными» и заявили о готовности их поддержать.

В законе говорится, что контрольно-кассовая техника применяется исключительно при оплате наличными и электронными деньгами, о переводах по банковским счетам или переводах без открытия счёта речь не идёт, заявил в разговоре с газетой представитель «Яндекс.Платежки» (входит в «Яндекс.Деньги»). Он добавил, что сервис рекомендует клиентам фискализировать платежи. Однако уточнять порядок у регулятора магазины должны самостоятельно.