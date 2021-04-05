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АКИТ: российский рынок интернет-торговли вырос на 49% в январе 2021 года

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подвела итоги января 2021: локальный рынок e-commerce составил 211 816 млн рублей, общий рост продаж по сравнению с предыдущим годом — 49%.

В первый месяц 2021 года покупатели оформили заказов в российских онлайн-магазинах на 211 816 млн рублей — это почти в два раза больше, чем год назад (январь 2020 г.— 142 434 млн руб.).

Самым быстрорастущим сегментом стала категория мебель и товары для дома (+246%). Большой интерес россияне также показали к товарам для творчества (+158%), товарам для детей (+140%), товарам для красоты и здоровья (+68%), По сравнению с январем 2020 г. «ушли в минус» книги (-21%), одежда и обувь (-12%), а также садовая техника и инвентарь (-7%).

Начало 2021 года отмечено также активной торговлей через интернет представителей малого и среднего бизнеса. Более 100 тысяч предпринимателей ведут ее через маркетплейсы, остальные — через собственные ресурсы. Согласно аналитике OFD.ru, самостоятельно в e-commerce работает 70240 юр. лиц, из которых 18 690 индивидуальных предпринимателей. На ИП приходится самый высокий темп прироста. Активность бизнеса представлена в регионах по-разному. По количеству активных юрлиц в лидерах — Москва, Московская область, а также Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Меньше всего таких предпринимателей в Ненецком АО, Ингушетии, Калмыкии и на Чукотке, отмечают в OFD.ru.

Президент АКИТ Артем Соколов: «Январь в этом году не стал месяцем затишья для магазинов интернет-торговли. В 2021 мы снова видим устойчивый рост рынка e-commerce в стране. Это подтверждают и общие итоги месяца, и объемы покупок в дни распродаж. Всего за три дня акции «Киберпонедельник» россияне сделали заказов на 27,2 млрд рублей, что почти в пять раз больше, чем год назад (5,6 млрд в 2020 г.). Кроме увеличения числа покупок онлайн продолжаются и другие прошлогодние тренды: россияне охотно инвестируют в домашний уют, приобретают товары, которые могут облегчить и скрасить домашнее времяпрепровождение, и также заботятся о своем здоровье».

«Общие онлайн-продажи М.Видео-Эльдорадо в январе 2021 года показали рост почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Мы видим продолжающийся интерес россиян к обустройству домашнего быта и инвестиционной модели покупок, дополнительным драйвером рынка электроники в России служит рост ипотечного кредитования. В январе пользовалась спросом как цифровые гаджеты — ноутбуки и смартфоны, также крупная бытовая техника: холодильники, посудомоечные и стиральные машины, техника для приготовления еды и кофемашины».

Пресс-служба М.Видео-Эльдорадо

 «В январе отмечался бурный рост продаж спортивной одежды на 395% по сравнению с прошлым годом: россияне начали активно готовиться к наступлению лета и приводить себя в форму, продажи спорттоваров при этом выросли на 231%. Кроме того, выросли на 142% год к году продажи косметики и парфюмерии. Увеличились более чем в 4 раза продажи продуктов питания, в том числе и детского питания, так как из-за морозной и снежной зимы россияне больше времени проводили дома. Значительно более холодная зима 2020-2021 гг. также стала причиной роста числа покупок и утепленной верхней одежды и аксессуаров. По сравнению с январем 2020 г. заметно повысился интерес к ноутбукам и компьютерам: увеличение продаж составило 164% из-за роста числа сотрудников, работающих в дистанционном режиме».

Пресс-служба Wildberries

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Автор: Анна
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