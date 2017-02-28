АКИТ совместно с агентством Proanalitics изучили скидки распродаж

Сразу же после «Киберпонедельника» стартовала целая череда распродаж, связанная с 14 февраля, 23 февраля и масленицей. Традиционно магазины на праздники представляют множество интересных предложений. АКИТ совместно с агентством Proanalitics представляет вам результаты исследования скидок на товары разных категорий, приуроченных к февральским праздникам. В данном исследовании было проанализированы как отдельные рекламные предложения, так и интегральное сравнение распродаж, связанных с праздниками.

Мониторинг скидок охватывал все крупные сети: М.видео, Эльдорадо, OZON, Связной, Юлмарт, Техносила, 003, Медиамаркт, 220 вольт, Холодильник.ру, Технопарк и другие. Исследование проводилось в области БТиЭ, товаров 18+ и DIY.

Поскольку большинство компаний объявили о скидках, связанных с 23 февраля, заранее, то исследование проводилось 21-22 февраля.

Количество скидок, связанных с 23 февраля, всего на 5% больше чем в день всех влюбленных. Если проводить сравнение с «Киберпонедельником», то объем скидок в «Киберпонедельник» больше на 36,2 %.

На графике представлено распределение количества скидок для 23 февраля по категориям. Исходя из графика, по мнению компаний, наиболее подходящим подарком является смартфон. Так же на графике представлено количество цен в данной категории, которые были увеличены. Это тот случай, когда на один товар идет скидка, а на товар-аналог (похожий товар) идет увеличение стоимости. Любопытным является увеличение количества предложений со скидкой, и в тоже самое время увеличение стоимости товара в категории встраиваемой техники, здесь можно предположить, что в расчет ритейл закладывает следующее: за подарками на 23 февраля в магазины идут женщины, и за одно присматривают себе подарок на 8 марта, нередко бывает, когда покупки подарков на эти два гендерных праздника совмещают.

Удивительно похоже выглядит график по БТиЭ и для 14 февраля и 23 февраля, c небольшим отклонением в пределах 5%.

Если сравнивать скидки 14 и 23 февраля в сегменте 18+, то мы видим падение объема скидок на 18%, при этом 10.02 прошлось самое большое количество цен которые увеличились.

Анализ товаров группы DIY показал, что не только смартфоны являются лучшими подарком для настоящих мужчин. Объем скидок по рынку на категорию DIY увеличился на 23,2 %.

Несмотря на уменьшение доли «фейковых скидок», ритейл продолжает играть на чувствах покупателей: их количество уменьшилось незначительно в сравнении с «Киберпонедельником» - всего на 0,2%. При этом стоит отметить, что компании в подавляющем большинстве перестали за несколько дней до распродаж повышать цены (на рисунках изображена динамика цен), а потом их снижать. Большинство фейковых скидок связано с изменением перечеркнутой цены.

Топ - подарков в этом году выглядит следующим образом:

БТиЭ: смартфоны, компьютерная периферия, мелкая бытовая техника.

DIY: набор инструментов, лазерные дальномер, рулетки.