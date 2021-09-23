АКИТ выступила против новых правил установки приложений на гаджеты

Представители российского e-com раскритиковали проект постановления, которое обязывает производителей техники предустанавливать приложение одного или двух интернет-магазинов. Данная инициатива создаст искусственные преференции и позволит конкретному игроку компенсировать маркетинговые расходы, сообщает РБК со ссылкой на письмо

Президент АКИТ Артем Соколов подчеркнул, что сейчас компании конкурируют сразу на нескольких фронтах — в удобстве приложений, скорости доставки, географии покрытия, программам лояльности. «Только клиент, а не государство может решать, кого он выберет», —заявил эксперт.

Бизнес также указывает на неспособность инициативы решить ключевую задачу — поддержать российские компании в борьбе с иностранными конкурентами. Предустановка одного-двух приложений будет выгодна конкретному маркетплейсу, но не отечественному e-com в целом.

АКИТ уточнила, что затраты на коммерческую предустановку одного приложения на 32,5 млн устройств, ежегодно продаваемых в России, могут составлять свыше 1,6–2,2 млрд руб. при цене предустановки одного приложения на одно устройство от €0,6 до €0,8.



Ассоциация добавила, что предустановка одного или двух маркетплейсов нивелирует инвестиции других игроков рынка в повышение качества сервиса и развитие инфраструктуры.

Обращение АКИТ направлено зампредседателю правительства Дмитрию Чернышенко.