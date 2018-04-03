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АКОРТ поддержит инициативы по проверке пожарной безопасности

Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, выражают готовность поддержать общественный мониторинг наличия и состояния систем противопожарной безопасности в торговых центрах, где торговые сети арендуют площади, а также, при необходимости, придавать этой информации публичный характер.

Крупные торговые центры и продовольственные магазины в них являются местом скопления людей. И задача отрасли ритейла в первую очередь обеспечить их безопасность и не допустить возникновения критических ситуаций. Это, прежде всего, касается постоянных проверок исправности систем пожарной сигнализации, систем пожаротушения, состояния эвакуационных выходов и доступности проходов к ним. Следуя политике информационной открытости в части обеспечения безопасности сотрудников и посетителей, компании АКОРТ готовы предоставлять информацию о своей деятельности в области противопожарной безопасности всем заинтересованным сторонам, включая СМИ, органы власти и общественные организации.

Во всех магазинах федеральных торговых сетей-членов АКОРТ сегодня строго соблюдаются правила пожарной безопасности: постоянно осуществляются проверки исправности систем оповещения о возгорании, систем пожаротушения, противодымной вентиляции, доступности эвакуационных выходов, наличия схем эвакуации и средств пожаротушения. На регулярной основе проходит обучение сотрудников правилам поведения в чрезвычайной ситуации, правилам эвакуации сотрудников и посетителей, проходят внеплановые учения, определяющие степень подготовленности персонала к действиям в чрезвычайной ситуации.

Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, полагают, что подобные строгие меры безопасности должны распространяться и на торговые центры, внутри которых находятся магазины. В связи с этим компании АКОРТ выражают готовность присоединиться к проверкам и мониторингу систем безопасности торговых центров, в которых располагаются магазины торговых сетей-участниц АКОРТ совместно с ассоциациями защиты прав потребителей и соответствующими общественными организациями, а также способствовать публичности результатов этих проверок.

Также выражается готовность оказывать содействие в организации общего обучения всех сотрудников торговых центров, на территории которых располагаются магазины торговых сетей, правилам поведения при пожаре. Для обучения будут приглашены сотрудники МЧС и ЧОП, отвечающего за системы сигнализаций.

Автор: Анна
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